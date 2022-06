Top Consultant: Machwürth Team International (MTI) erhält zum 4. Mal das begehrte Gütesiegel

Mittelständler gaben dem Spezialisten für Personal- und Organisationsentwicklung erneut Bestnoten und zählen MTI zu den Top Consulting-Unternehmen in Deutschland.

„Top Consultant“ – diese Auszeichnung wurde der Unternehmensberatung Machwürth Team International (MTI), Visselhövede, für das Jahr 2022/23 erneut verliehen. Mit diesem Gütesiegel zeichnet die auf „Benchmarkingprojekte für den Mittelstand“ spezialisierte compamedia GmbH seit 2010 jährlich „herausragende Unternehmensberater für den Mittelstand“ aus. Die Auszeichnung soll mittelständischen Unternehmen die Suche nach einer Unternehmensberatung erleichtern, die ihren spezifischen Anforderungen entspricht. Mentor dieses Benchmarks ist der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff. Von ihm nahmen Hans-Peter Machwürth, der Gründer und Inhaber des Machwürth Teams, sowie das MTI-Teammitglied Verena Hammond im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit am 24. Juni in Frankfurt die Auszeichnung entgegen.

Ein Bestandteil der Bewertung war eine umfassende wissenschaftliche Analyse der Managementberatungen und deren Leistungen durch die Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB),Bonn, die von Dr. Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, und Bianka Knoblach geleitet wird. Außerdem musste jeder Teilnehmer zehn Referenzkunden benennen. Sie wurden mittels eines Fragebogens befragt. Ermittelt wurde unter anderem:

-Als wie kundenorientiert stufen die mittelständischen Unternehmen die Managementberatung ein?

-Wie zufrieden sind sie mit ihrer Leistung? Und:

-Werden die Mittelständler von der Unternehmensberatung „mittelstandsgerecht“ beraten und unterstützt?

„Wir sind stolz, dass uns unsere Kunden aus dem Mittelstand erneut Top-Noten gaben und wir deshalb zum vierten Mal das Gütesiegel Top Consultant erhielten“, betont Hans-Peter Machwürth – „gerade weil unsere Unternehmensberatung mit über 400 Mitarbeitern weltweit auch für multinationale Konzerne tätig ist.“ Dass die befragten Mittelständler seinem Unternehmen trotzdem eine „mittelstandsgerechte Beratung“ bescheinigten, führt Machwürth auf vier Faktoren zurück.

1.Das Beratungsunternehmen ist selbst ein mittelständisches Unternehmen und kein „Beratungskonzern“.

2.Die Unternehmensberatung weiß, dass mittelständische Unternehmen meist eine andere Kultur und Struktur als Konzerne haben. „Auch ihre Stärken sind andere. Deshalb brauchen sie teilweise auch andere Problemlösungen.“

3.Die Unternehmensberatung versteht sich primär als Unterstützer der Unternehmen bei der Strategieumsetzung, was sich auch in ihrem Slogan „We bring your strategy to life!“ artikuliert. Das heißt: Sie unterstützt ihre Kunden auch beim Umsetzen ihrer Strategien und Lösungskonzepte im Betriebsalltag und vermittelt ihren Mitarbeitern das nötige Können und Know-how.“

4.MTI kann aufgrund seiner Manpower in kurzer Zeit auch große Change- und Trainingsprojekte realisieren und die Konzepte zum Beispiel den regionalen oder nationalen sowie kulturellen Gegebenheiten anpassen. Entsprechend tragfähig, nachhaltig und effizient sind die mit MTI-Unterstützung entwickelten und umgesetzten Lösungen.

Hinzu kommt: Als international tätiges Trainings- und Beratungsunternehmen hat MTI in den vergangenen Jahrzehnten bereits eine große Kompetenz im Entwickeln und Realisieren von digitalen und hybriden Personalentwicklungs- und Trainingskonzepten aufgebaut. Davon profitierten seine Kunden auch in der Corona-Zeit. Deshalb wurde MTI im Mai auch der Europäische Trainingspreis 2022 in Silber des Berufsverbands für Training, Beratung und Coaching (BDVT) in der Kategorie Hybrid/Blended Training verliehen, was das Beratungsunternehmen sehr freute, ebenso wie, dass das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle MTI eine „zertifizierte Beratung“ bescheinigte.

Nähere Infos über die Unternehmensberatung Machwürth Team International (MTI), Visselhövede, und ihre Leistungen finden Interessierte auf der Homepage www.mticonsultancy.com.

Das Machwürth Team International (MTI Consultancy), Visselhövede, ist ein international agierendes Beratungs- und Trainingsunternehmen. Es unterstützt mit seinen 450 Beratern und Trainern weltweit Unternehmen beim Umsetzen ihrer Strategien. Dabei verknüpft das 1989 gegründete Beratungsunternehmen die hierfür erforderlichen Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen so, dass die Unternehmensziele erreicht werden.

Auch stellt das Machwürth Team International (MTI) seinen Kunden Online- und digitale Instrumente (wie Lernplattformen) zur Verfügung, die diese zum Managen der Strategieumsetzungsprojekte sowie des hieraus resultierenden Change- und Lernbedarfs brauchen. Außerdem vermittelt es den Mitarbeitern – wie zum Beispiel Führungskräften, Verkäufern und Servicemitarbeitern – die Skills, die diese für ein erfolgreiches Arbeiten in dem veränderten Unternehmensumfeld benötigen.

Weltweit unterstützt das Machwürth Team International (MTI) mit seinen Tochtergesellschaften und Projektbüros Unternehmen bei der Strategieumsetzung; unter anderem in China, Nordamerika und Singapur. Der geschäftsführende Gesellschafter des Beratungsunternehmens, ist Hans-Peter Machwürth.

