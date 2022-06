Tauch-Startup Zweihundertbar will Sicherheit voranbringen

Das neue Tauch-Startup Zweihundertbar.de möchte die Sicherheit beim Tauchen verbessern, indem sie günstige und einfache Atemregler Revisionen anbieten

Ab dem 14.08.2022 bietet zweihundertbar.de einen einmaligen Service in Deutschland an. Einen einfachen Service für die Revision von Atemreglern. Warum? Es gibt viele Taucher, aber wenig qualifizierte Tauchshops, welche Revisionen durchführen dürfen. So kommt es oft dazu, dass Taucher entweder Stunden von Autofahrten auf sich nehmen müssen oder im schlimmsten Fall ihr Equipment gar nicht warten lassen.

Zweihundertbar.de hat es sich zur Aufgabe gemacht, einfache Abhilfe zu schaffen. Günstigen Preisen und einfachen Abläufen, bekommt der Kunde innerhalb von Minuten sein Versandlabel in sein E-Mail-Postfach, um seine Regler an Zweihundertbar zu versenden. Innerhalb von 10 Werktagen sind die gewarteten Regler wieder beim Besitzer. Zweihundertbar.de bietet neben der günstigen Revision auch zahlreiche kostenlose inklusiv Services an, welche die Revision bei Zweihundertbar noch Interessanter machen!

Die Gründer beschreiben es so:

„Jeder Taucher kennt es, man geht viel tauchen und lange ist es her, dass die Regler bei der Revision waren. Von außen sieht man schon Verschmutzung an den Atemreglern doch wo ist der nächste Tauchladen mit Erfahrung, der sich verantwortungsvoll um die Revisionen von beispielsweise Atemreglern kümmert und ausschließlich Original Ersatzteile verbaut? Wir sind lange Zeit etwa zwei Stunden zu dem Mann unseres Vertrauens gefahren, um unser Equipment erst dort abzugeben und es nach erfolgter Revision wieder abzuholen. Wir haben uns gedacht, das muss auch einfacher gehen und haben mit Zweihundertbar.de die perfekte Lösung gefunden – deine Atemreglerrevision war nie mit so wenig Aufwand und Kosten verbunden. Wir heben mit unserer Hilfe den günstigen Preisen Atemreglerrevisionen auf die nächste Stufe! Wir sind sehr froh, einen zertifizierten Tauchlanden mit vielen Mitarbeiten, die alle die Qualität und das Wissen der Hersteller-Techniker haben. “

Professionelle Atemregler Revision zu günstigen Preisen. Fachmännische Überprüfung Ihrer Ausrüstung. Für Mares, Scubapro, Apeks, Poseidon, Scubaforce, Cressi

