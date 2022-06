Sumsub wurde KYC-Leitfaden für die Kryptoindustrie erscheinen

Der großbritannien Anbieter von Identitätsprüfung Software Sumsub hat einen umfassenden KYC-Leitfaden veröffentlicht, um Kryptounternehmen dabei zu helfen, die Vorschriften einzuhalten und die Erfolgsquoten zu erhöhen.

Berlin, 22. Juni 2022 – Sumsub, ein Technologieunternehmen, das Unternehmen dabei unterstützt, konform zu bleiben und digitalen Betrug zu bekämpfen, hat kürzlich einen neuen Leitfaden veröffentlicht: KYC für die Kryptoindustrie: wie man Compliance und Bestehensquoten erfolgreich ausbalanciert. ( https://sumsub.com/guides-reports/kyc-for-the-crypto-industry/)

Der Leitfaden bietet umsetzbare Lösungen für zwei Hauptprobleme, mit denen Kryptounternehmen heute konfrontiert sind: 1) Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften und 2) Aufbau des KYC-Prozesses, um Benutzer schnell einzubinden und gleichzeitig ein hohes Maß an Betrugsresistenz aufrechtzuerhalten. Aus diesem Grund hat das Sumsub-Team alle wesentlichen Elemente für konformes, hochkonvertieren KYC an einem Ort zusammengestellt.

Die Einhaltung der KYC/AML-Anforderungen ist für Kryptounternehmen von entscheidender Bedeutung, da sie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verhindern, verdächtige Aktivitäten aufdecken und vor hohen Bußgeldern schützen.

In der Vergangenheit betrafen Regulierungen nur wenige Akteure in der Kryptoindustrie. Heutzutage haben Regulierungsbehörden die Branche als Ganzes im Auge und setzen Gesetze und Regeln um, die sich auf ein viel breiteres Spektrum von Unternehmen auswirken. In diesem Leitfaden geben die Rechtsexperten von Sumsub Einzelheiten darüber, welche Kryptounternehmen reguliert werden, sowie die Regulation der Besonderheiten in den verschiedenen Ländern.

Ein weiteres wichtiges Problem für Kryptounternehmen ist der Aufbau effektiver KYC-Flows. Wenn ein Unternehmen verpflichtet ist, mehrere Benutzerprüfungen durchzuführen, ist es wichtig, diese so reibungslos wie möglich zu gestalten, um die Erfolgsquote hochzuhalten. Aus diesem Grund hat das Sumsub-Team drei Best Practices für den Aufbau erfolgreicher Verifizierungsabläufe geteilt, mit denen Kryptounternehmen Drop-offs erheblich reduzieren und Kunden ordnungsgemäß verifizieren können, ohne sie dabei zu verlieren.

Insbesondere bietet der Leitfaden umsetzbare Lösungen und nicht nur theoretische Ratschläge. Es geht also nicht nur auf die Prinzipien der ebenenbasierten Verifizierung ein, sondern bietet auch Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die Implementierung. All dies wird durch Fälle aus dem wirklichen Leben untermauert, die den großen Erfolg von Krypto-Kunden von Unternehmen durch den anpassbaren KYC-Flow von Sumsub beschreiben.

Alles in allem bietet der Leitfaden juristisches Fachwissen zu Vorschriften in der Kryptoindustrie und praktische Ratschläge zum Aufbau von Verifizierungsstufen für Kryptobenutzer. Um mehr zu erfahren, laden Sie unseren KYC-Leitfaden für die Kryptoindustrie unter diesem Link herunter: https://sumsub.com/guides-reports/kyc-for-the-crypto-industry/

Über Sumsub

Sumsub ist ein internationales Technologieunternehmen, das Unternehmen dabei unterstützt, Online-Kunden einzubinden und die AML/KYC-Vorschriften mit KI-gesteuerten Identitätsprüfungstools einzuhalten. Es wurde von drei Brüdern – Andrew, Jacob und Peter Sever – gegründet und verwendet forensische Betrugsbekämpfungssoftware, um die Identitätsprüfung für Kunden schnell, sicher und transparent zu machen.

Das Geschäftsmodell von Sumsub basiert auf der Anpassung von Verifizierungs- und Identifizierungsdiensten an globale Compliance-Anforderungen. Dank eines starken internen Rechtsteams hat sich Sumsub zu einem führenden Unternehmen in diesem Sektor entwickelt und hilft Unternehmen, die Vorschriften in 197 Ländern und Territorien einzuhalten. Die Methodik des Unternehmens folgt den FATF-Empfehlungen – dem internationalen Standard für AML/CTF-Regeln.

Sumsub bietet eine anpassbare All-in-One-Lösung, die Benutzer unabhängig von ihrer Sprache oder ihrem Standort verifiziert und Unternehmen dabei unterstützt, schneller auf internationale Märkte zu skalieren und globale Compliance-Anforderungen effizienter einzuhalten. Die Plattform ist einfach anpassbar und bietet eine breite Palette von Lösungen, von der vollautomatischen Identitätsprüfung bis hin zur Agenten gestützten Prüfung.

Sumsub hilft Unternehmen, einen risikobasierten Ansatz zu implementieren und sowohl globale als auch lokale regulatorische Anforderungen (FATF, FINMA, FCA, CySEC, MAS) zu erfüllen. Alle Daten werden auf Amazon-Servern in der EU gespeichert.

Kontakt

Sumsub

Natalie Stein

Scharnhorststrasse 8B

10115 Berlin

+44 20 3882 7770

dach@bmb-agency.com

https://sumsub.com/

