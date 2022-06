Das To-Do-Tool – neues Feature für onAcademy

Die Lernplattform von Crea Union onAcademy wird stetig mit neuen Features und Updates optimiert und effizienter gemacht. Schließlich ist für Experten/-innen eine sinnvolle und gut strukturierte Planung und Gestaltung ihrer Arbeitsabläufe unabdingbar.

Eines der neusten Highlights der Software ist das To-Do-Tool, welches eine einfache und überschaubare Verteilung von verschiedenen Aufgaben ermöglicht.

Hiermit können die Experten/-innen zu erledigende Aufgaben an die Benutzer/-innen ihrer Plattform vergeben und diese ebenfalls übergreifend für Benutzergruppen gestalten – die Zuweisung von To-Dos ist also einzeln oder für ganze Gruppen möglich. Die User/-innen müssen dafür nicht einmal in denselben Akademien sein, um die gleichen Aufgaben zu erhalten.

Eine To-Do besteht immer aus mindestens einer Aufgabe, bis hin zu beliebig vielen. Die Experten/-innen können den Fortschritt der To-Dos aller User:innen jederzeit einsehen sowie Deadlines festlegen – sprich, die gegebenen Aufgaben müssen bis zu einem bestimmtem Datum erledigt sein.

Auch myCo.expert-User/-innen können sich freuen, denn dieses neue Feature steht bald allen Nutzern/-innen zur Verfügung. Drittanbieter verlangen jeweils für dieses Tools zwischen 10 und 20 Euro zusätzlich im Monat. Bei onAcademy und myCo sind sie ohne weitere Kosten integriert.

Weitere Infos unter www.creaunion.de

Unsere Mission: Vertriebsförderung durch

wirkungsvolle Multichannel Software & Marketing Lösungen,

Consulting & Trainings.

Aus Leidenschaft und absoluter Überzeugung kreieren wir, in unserer Firmengruppe, Vertriebslösungen für unsere Kunden und begleiten diese langfristig.

Seit 2008 verstehen wir uns als innovativen und verlässlichen Partner an der Seite unserer Kunden und betreiben eine aktive Förderung ihrer Projekte mit modernsten Lösungen und verhaltensökonomischen Aspekten.

Ein so dynamisches Arbeitsgebiet, wie das des Vertriebssektors, benötigt immer wieder neue Impulse und Wege, um wachsen zu können.

> Was wir seit über 12 Jahren in unserer Firmengruppe machen?

Wir fördern Vertrieb und Bildung durch Softwares / Apps / Media Works / Consultings und Medien

# onPartner Software für Direktvertriebe und MLM companies

# onAcademy Ihre eigene online Academy Platform für Firmen / Institute

# onGroup Ihre social media community

# onLead Online Marketing Automation & funnel Lösungen

# onTipp Empfehlungsmarketing – Software

# onFix Der Web Baukasten für Ihre Webpages

# appFix Der App Baukasten für native & web Apps

# www.salesLife.de – Magazin > pushing sales& minds

# www.Myco.expert – Tools und Services für ECHTE Trainer / Coaches

