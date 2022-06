Gutachterix Kfz-Gutachter aus Rosenheim bietet fachgerechte Gutachten im Schadenfall

Das Unternehmen Gutachterix bietet seinen voll umfassenden Service innerhalb der Bereiche Schaden- und Unfallgutachten jetzt auch auf dem Stadtgebiet der rund 64.000 Einwohner zählenden Gemeinde Rosenheim und Umgebung.

Rosenheim. Das Dienstleistungsunternehmen Gutachterix aus dem Freistaat Bayern bietet seinen Kunden bereits seit vielen Jahren einen zuverlässigen Service innerhalb der Bereiche Kfz-Gutachten und Kostenvoranschläge im Fall von Schäden sowie Unfall. So kommt mit Rosenheim nun eine weitere, größere Gemeinde Bayerns dazu, in welcher potenzielle Kunden jetzt die vielseitigen und vorteilhaften Leistungen des Unternehmens in Anspruch nehmen können. Die Leistungen des Kfz-Sachverständigen sind dabei vollumfänglich und umfassen die Dokumentation, Begutachtung sowie Abrechnung und Entschädigung von Kfz-Unfallschäden. In den folgenden Abschnitten erfährt der Leser daher mehr über das Unternehmen, dessen Gutachtenarten sowie den Ablauf der Gutachtenerstellung und das Team mit Kfz-Sachverständigen.

Kfz-Gutachter Rosenheim: Alle Gutachtenarten von Gutachterix von A bis Z im Überblick

Als Kfz-Gutachter Rosenheim bietet das Unternehmen seinen guten einen vollumfänglichen Service hinsichtlich der Erstellung von offiziellen Schaden- und Unfallgutachten. Hierunter fällt zum Beispiel die Erstellung von gerichtlich verwertbaren Unfallgutachten sowie Schadengutachten für Versicherungsgesellschaften. Weiterhin werden Kostenvoranschläge in Form von Kurzgutachten geboten, die für Versicherungsgesellschaften einen ersten Anhaltspunkt bieten. Die Erstellung von Fahrzeugbewertungen sowie Wertgutachten kann aber auch außerhalb von Schäden oder Unfällen genutzt werden. Hier offeriert Gutachterix potenziellen Autoan- oder Verkäufern die Möglichkeit, Ihre Fahrzeuge fachmännisch und per Gutachten im Wert einschätzen zu lassen. Auch können Reparaturbestätigungen vom freundlichen Team des Unternehmens beauftragt werden sowie können Nutzungsausfallgutachten in Auftrag gegeben werden. Ebenso interessant für Autohäuser oder Leasinggesellschaften sind aber auch die Leistungsschwerpunkte Ermittlung Wertminderung sowie Restwertberechnung, die der Kfz-Sachverständiger für Kunden aus Rosenheim auch bietet.

Der typische Kundenstamm des Kfz-Sachverständiger

Ab 750 Euro Schadenshöhe muss die Kfz-Versicherung der Gegenpartei per Gesetz die Erstellung eines Schadengutachtens in Auftrag geben. Und hier kommt der Gutachterix-Gutachter bereits ins Spiel! Zu den Hauptkunden zählen daher vor allem Versicherungsgesellschaften, die hier schnelle und fachgerechte Gutachten beauftragen. Ebenso zum Kundenstamm zählen aber auch Privatpersonen, die hier kleinere und größere Gutachten für zum Beispiel den Fahrzeugkauf- oder Verkauf anfertigen lassen. Im Fall eines Autounfalls mit Personenschäden interessieren sich aber auch Anwälte und Gerichte für die Gutachten eines offiziellen Kfz-Sachverständiger. Zu guter Letzt werden Kfz-Gutachten zur Restwertbestimmung, Reparaturbestätigung oder Fahrzeugbewertung aber auch von Autohäusern oder Leasinggesellschaften sowie Fahrzeugvermietern genutzt. In Rosenheim und Umgebung profitiert demnach künftig ein umfassender Kundenstamm aus vielen, verschiedenen Bereichen von den zuverlässigen Leistungen des Gutachterix-Gutachters!

So laufen die schnellen, präzisen sowie zuverlässigen Leistungen des Kfz-Gutachter Rosenheim ab

Das Team des Kfz-Gutachter Rosenheim übernimmt im Schadenfall die kompletten Erforderlichkeiten für die Erstellung von Kurz- und Vollgutachten. Dabei handelt es sich zum Beispiel um die Zusammenstellung aller beim Unfall entstandenen Schäden in einem Protokoll. Weiterhin übernimmt das Unternehmen die fotografische Dokumentation aller Schäden. In diesem Zusammenhang werden dann alle notwendigen Reparaturmaßnahmen sowie die dafür zu veranschlagende Reparaturdauer recherchiert. Es folgt die Ermittlung der Verkehrssicherheit des Unfallfahrzeugs. Ebenso wichtig ist dann aber auch die Bestimmung der Wertminderung sowie des Wiederbeschaffungswerts. Sollte es zu einem Totalschaden gekommen sein, so wird hier der Restwert des Fahrzeugs bestimmt. Potenziell kann durch den Kfz-Gutachter auch eine Festsetzung der Nutzungsausfallentschädigung erfolgen. Egal, um welche Art von Gutachten es sich dabei schlussendlich handelt: Der Sachverständige von Gutachterix übernimmt im Auftragsfall sämtliche Leistungen für seine Kunden und bietet diesbezüglich einen umfassenden und schnellen Service, auf den sich seine Kunden in Rosenheim und Umgebung durchaus verlassen können.

Das Gutachterix Kfz-Prüfzentrum Rosenheim bietet eine Reihe unschlagbarer Vorteile

Die Leistungen des Unternehmens bieten eine Fülle an Vorteilen, die auch Kunden im Rosenheimer Raum jetzt ganz selbstverständlich für sich nutzen können:

sämtliche Leistungen für fremdverschuldeten Unfällen für Geschädigte geeignet

Gutachtennehmer erhalten höhere Entschädigungen als bei reinen Kostenvoranschlägen

als bei reinen Kostenvoranschlägen ein Kostenvoranschlag von einem Kfz-Gutachter kann jederzeit in ein Vollgutachten umgewandelt werden

Kunden haben ersparen sich Zeit, Kosten und Aufwand (Kfz-Gutachter können telefonisch erreicht und zum Unfallort bestellt werden)

zuverlässige, flexible und schnelle Leistungen

gerichtlich verwertbare Gutachten

keine Berechnung der Anfahrtskosten

langjährige Erfahrungen im Bereich der Gutachtenerstellung

unabhängiger Kfz-Gutachter Rosenheim

freundliches und kundenorientiertes Unternehmen

weitere Service-Standorte innerhalb des Freistaats Bayern

Kunden des Unternehmens erwarten also vielseitige Vorteile, die die Leistungen dieses Kfz-Gutachters insgesamt stark von konkurrierenden Anbietern der Region abheben!

Für welche Fahrzeugarten der Kfz-Gutachter Rosenheim seine Gutachten erstellt

Die Leistungen des Gutachterix-Kfz-Sachverständigenbüros können nebst regulären Pkws auch für weitere Fahrzeugarten in Anspruch genommen werden. Darunter die folgenden Fahrzeugarten:

Motorräder

Nutzfahrzeuge mit oder ohne Aufbauten

Reisebusse, Linienbusse oder Kleinbusse

Wohnmobile

Land- sowie Baumaschinen

Kfz-Anhänger

Youngtimer

Die Gutachten-Leistungen des Unternehmens decken also insgesamt ein breites Spektrum verschiedener Fahrzeugtypen ab und sind nicht zuletzt deswegen so praktisch.

Warum ein Kfz-Gutachter Rosenheim im Vergleich zu einer Kfz-Werkstatt mehr lohnt

Speziell bei fremdverschuldeten Unfällen haben potenzielle Unfallopfer oftmals eine große Anzahl an Möglichkeiten, die eigene Schadensregulierung abwickeln zu lassen. Viele Wege führen dabei oft auch über eine reine Kfz-Werkstatt, die die Schäden (bei noch fahrbaren oder dorthin abgeschleppten Fahrzeugen) in Augenschein nimmt. Davon kann das Team des Gutachterix-Kfz-Gutachters jedoch tunlichst abraten! Denn eine Kfz-Werkstatt übernimmt im Kostenvoranschlag nicht die Ermittlung der Wertminderung, wodurch eine entsprechende Entschädigungszahlung im schlimmsten Fall wegfällt. Außerdem berechnet eine Kfz-Werkstatt keinen Nutzungsausfall und stellt auch keinen kostenlosen Mietwagen. Ebenso wenig erhalten potenzielle Kunden im Schadenfall hier keine Angabe des Restwerts. Daraus folgt dann, dass eine Kfz-Werkstatt auch nicht zur Anfertigung unabhängiger Schadengutachten (die gerichtlich verwertet werden können) befugt ist. Somit erhalten potenzielle Unfallopfer auch keinen vollständigen Schadenersatz. Daher sollte hier lieber gleich ein erfahrener, zuverlässiger und vor allem unabhängiger und offizieller Kfz-Gutachter Rosenheim aufgesucht werden!

Das Team hinter dem Kfz-Gutachter kurz vorgestellt

Das Team hinter dem Kfz-Sachverständiger besteht aktuell aus anerkannten Kfz-Gutachtern, bei denen es sich um Bachelor of Engineering, Diplom-Ingenieure sowie Spezialisten für die einzelnen Gutachten- und Fahrzeugarten handelt. Diesbezüglich steht das freundliche und erfahrene Team des Unternehmens an 7 Tagen in der Woche und 24 Stunden rund um die Uhr für potenzielle Kundenanfragen zur Verfügung und kann entweder per E-Mail-Kontaktformular auf deren Webseite sowie unter der Mailadresse rosenheim@gutachterix.de und unter der Telefonnummer 08031 350 93 00 kontaktiert werden. Weitere, hilfreiche Informationen rund um das Unternehmen sowie über dessen angebotene Leistungen finden Interessenten sowie Kunden ebenfalls auf der gut sortierten und optisch ansprechenden Webseite. Von hier aus können zudem die Rosenheimer Niederlassung des Unternehmens ganz einfach per Knopfdruck erreicht werden. In jedem Fall lohnt aber eine Kontaktaufnahme mit dem freundlichen Team des Kfz-Sachverständigen!

Pressekontaktdaten:

B. Eng. Wahab Malik

Landsberger Str. 297

80687 München

Telefon: 08031 350 93 00

E-Mail: info@gutachterix.de

Web: https://www.gutachterix.de