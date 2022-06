Wegner & Partner erhält German Brand Award für die I AM YOUR OAT Markenentwicklung.

Offenbach, 20.06.2022: Wegner & Partner hat den German Brand Award 2022 erhalten.

Ausgezeichnet: erfolgreiche Markenführung – konsequente hochwertige Inszenierung!

In der Disziplin „Excellence in Brand Strategy and Creation“ wurde die Agentur als Winner in der Kategorie Brand Design – Product Brand prämiert.

Gemeinsam mit dem Milchmixgetränke-Hersteller Münsterland J. Lülf GmbH hat Wegner & Partner den Haferdrink I AM YOUR OAT entwickelt. Die Marken- und Produktentwicklung, inklusive der gesamten Strategie zum Produkt und der Kreation wurde von Wegner & Partner konzipiert. Im Fokus der Marke steht eine vornehmlich weibliche und urbane Zielgruppe, die Lust an Lifestyle, veganer und bewusster Ernährung hat und viel unterwegs ist. Sowohl die Inhaltsstoffe des Haferdrinks, die Geschmacksrichtungen wie auch das Produktdesign und die Kommunikation über die Social-Media-Kanäle verkörpert den Lifestyle der Zielgruppe. Nachdem sich Wegner und Partner bereits Anfang des Jahres über die Auszeichnung des German Design Awards für das Launch-Projekt von I AM YOUR OAT freuen durfte, setzt der German Brand Award die exzellente kreative und strategische Leistung erneut in den Fokus. Der German Brand Award ist die Auszeichnung für erfolgreiche Markenführung in Deutschland. Der German Brand Award für „Excellence in Brand Strategy and Creation“ for Brand Design and Product Brand zeichnet die Agentur für eine starke Markenentwicklung, eine zielgruppengerechte Strategie und stimmiges Marken- und Produktdesign aus. Michael Kehm, Geschäftsführer von Wegner & Partner betont: „Die Markenentwicklung folgte einer starken Kundenzentrierung und die Bedürfnisse der Zielgruppe waren stets im Fokus. Bei Kreation und Design war das Ziel, nationales und internationales Benchmarking im Packaging Design zu erreichen.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wegner & Partner Gmbh

Herr Michael Kehm

Frankfurter Strasse 111b

63067 Offenbach

Deutschland

fon ..: 0699864530

web ..: http://www.wegner-partner.de

email : Michael.Kehm@Wegner-Partner.de

Seit über 25 Jahren zählt Wegner & Partner zu einer der renommiertesten Agenturen in Deutschland – und ist dabei branchenübergreifend für messbare Umsatzerfolge ihrer Kunden und der Etablierung von Marken tätig. Mit zwei Standorten und über 30 Mitarbeitern agiert die Agentur schnell, flexibel und effizient. Der Fokus liegt dabei immer auf dem jeweiligen Business-Ziel und davon abgeleitet werden Marketingdisziplinen und Tools zum Einsatz gebracht.

Das Leistungsportfolio reicht von ganzheitlichen Marken- und Vertriebs-Strategien, bis hin zur Umsetzung von Kampagnen, Marken-Relaunch, Markenführung, Designentwicklungen, Social Media, PR und analoge/digitale POS-Kommunikation. Zu den Kunden zählen namhafte Konzerne und Unternehmen, erfolgreiche KMU-Unternehmen und Marken, die noch besser werden wollen. Die Agentur hat mittlerweile mehrere Töchterunternehmen aus den Bereichen: Pharma, Social-Media, Produktion und Event.

