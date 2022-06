Bessere Fettverbrennung – besserer Schlaf – bessere Laune

Ketose in 20 bis 60 Minuten – Mit KETO OS NAT einfach besser Leben

Keto OS NAT – Ein Produkt mit vielen TOP Ergebnissen – und das in sehr kurzer Zeit.

Dieses Produkt versetzt Sie binnen 60 Minuten in die einzigartige Form der Ketose – Messbar, also nachweisbar !

Das Produkt ist seit 7 Jahren auf dem Markt und seit 2 Jahren in Deutschland.

Wir sprechen hier von exogenen Ketonen (R-BHB / rechtsdrehende Beta-HydroxyButyrate), welche dem Körper in Form eines Drinks zugefügt werden.

Unser Körper selbst produziert die Ketonkörper auch in der Leber, allerdings sind die Voraussetzungen schwer zu erfüllen.

Doch was sind die Vorteile einer Ketose (Kurzfassung)?

Unser Körper benötigt Treibstoff, also Energie für den Tag, welche meist durch zugeführte Kohlenhydrate und Zucker gewonnen wird.

In der Ketose wird das Nahrungsfett und Depotfett wird als Energielieferant genutzt und versorgt ihren Körper und vor allem das Gehirn auf Hochleistung, weil hier die Blut-Hirnschranke überwunden wird.

Was hat das für Vorteile:

– Rapider Verlust von Körperfett

– Weniger Hungergefühl

– Weniger Heißhunger

– Weniger Stimmungsschwankung durch Unterzuckerung

– Besserer Schlaf

– Bessere Verdauung

– Höherer mentaler Fokus

– Kein Mittagstief mehr / kein „Fresskoma“

– Verbesserung des Hautbildes

– Muskelschutz

– Hilfe bei Epilepsie / Diabetes / Migräne

– Körperliche und mentale Leistungssteigerung

Es ist eine neue Art des Bio-Hackings – und das auf natürliche Art und Weise, da das Produkt im Herstellungsprozess durch eine natürliche Bio-Fermentierung hergestellt wird (ebenso wie Wein, durch die Fermentierung von Trauben hergestellt wird) und somit eine Bio-Verfügbarkeit von nahezu 100% gegeben ist.

Die Firma Prüvit, als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Keton-Technologie, verfügt als einzige Firma über die Patente zur Herstellung dieses einzigartigen Produktes.

Jeder wird durch Keto OS NAT eine bessere Version von sich selbst.

Mit einer 10 Tage Challenge – sprechen Sie uns an – werden sie die Ergebnisse fühlen und an sich sehen.

Wir freuen uns auf Sie und auf Ihre Erfahrungen mit unserem KETO OS NAT.

Unabhängiger Partner der Firma Prüvit.

Kontakt

Keto-Community Team

Andre Höpfel

Tannenstr. 25

44225 Dortmund

+4915150900441

info@keto-community.team

https://keto-community.team

