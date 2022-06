Nachhaltige Mailings machen Laune

PAV präsentiert auf der Messe Print & Digital Convention in Düsseldorf nachhaltige Informations- und Kommunikationslösungen für Unternehmen. Gemeinsam mit Marketingverantwortlichen möchte das Familienunternehmen vom 22. bis 23. Juni 2022 im Congress Center Düsseldorf (CCD), am Stand F37, über die Einsatzmöglichkeiten nachhaltiger Materialien im Dialogmarketing sprechen.

Alternative Materialien spielen in der Kundenansprache eine immer größere Rolle, insbesondere bei der Generation Z und Generation Alpha, da der Nachhaltigkeitsgedanke in beiden Generationen überdurchschnittlich ausgeprägt ist.

Die Fakten geben ihnen Recht. In Deutschland wurden 2020 pro Kopf 219 Kilogramm Papier, Karton und Pappe verbraucht. Insbesondere hat sich das Verpackungsmaterial im Onlinehandel erhöht.

Kein Wunder, dass sich immer mehr Werbetreibende auf die Suche nach Alternativen machen. Wer nicht auf ein gebleichtes, weißes Papier zurückgreifen muss, hat zum Beispiel mit Graspapier eine gute und innovative Möglichkeit gefunden. Das Gras wächst auf heimischen Rasenflächen, welche mehrfach im Jahr geerntet werden können. Durch die Regionalität kann im Vergleich zum herkömmlichen Beschaffungsprozess der CO2-Ausstoß um bis zu 50 % reduziert werden.

Auch Multisensorik-Fans kommen auf ihre Kosten: Das alternative Papier riecht ganz leicht nach Heu. So werden sofort Kindheitserinnerungen geweckt. Es kitzelt auch in der Nase beim Gedanken an Gras, Heu und den Pollen. Geht es Ihnen auch so? Graspapier von Creapaper wurde jedoch von verschiedenen wissenschaftlichen Instituten untersucht. Hierbei wurden keine Allergene oder dermatologische Nebenwirkungen festgestellt.

Wer mehr über den Einsatz von Graspapier und weiteren alternativen Materialien im Dialogmarketing erfahren möchte, besucht PAV auf der Messe Print & Digital Convention in Düsseldorf an Stand F37.

PAV ist einer der führenden Anbieter von Druckerzeugnissen, Direktmarketingdienstleistungen, Chipkarten, Softwarelösungen und IT-Services für Global Player aller Branchen. Verständlich, dass unsere Produkte (fast) überall zu finden sind. Im Hotel, auf dem Flughafen, im Stadion, beim Einkauf, im Briefkasten, beim Arzt, auf Reisen und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in Ihrer Brieftasche. Darüber hinaus steht PAV zahlreichen Unternehmen und Institutionen als kompetenter Partner für die crossmediale Kundenkommunikation zur Seite. Am Hauptsitz in Lütjensee bei Hamburg bringen unsere rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit 1925 innovative und fortschrittliche Lösungen voran, um auch in Zukunft weiterzuwachsen.

Firmenkontakt

PAV Card GmbH

Timo Stehn

Hamburger Straße 6

22952 Lütjensee

04154799340

timo.stehn@pav.de

http://www.pav.de

