Pack4Food24 – Das B2B Bestellportal für Verpackungen und Gastronomiebedarf

Im Sortiment des Großhandelsprofis finden Restaurants, Imbissbetriebe, Hotels und Lebensmittelhändler zahlreiche Lösungen für ein erfolgreiches Tagesgeschäft

Pack4Food24 ist eine Onlineplattform der Ragaller Gastronomiebedarf GmbH, und zählt im Segment der Onlineanbieter für Serviceverpackungen, Tischprodukte, Hygieneartikel und Reinigungsmittel für Gastronomie, Imbiss, Hotel und Lebensmittelhandel, nicht zuletzt auf Grund der Zugehörigkeit zur Ragaller Gruppe Deutschland, zu den leistungsfähigsten Vertretern.

Neben herkömmlichen Verpackungslösungen für den To Go und Take away Verkauf von Speisen, Imbissprodukten, Backwaren, Obst, Gemüse, Fleisch, Wurst, usw. entwickeln die Spezialisten von Pack4Food24 das Sortiment des B2B Bestellportals auch und gerade in den Bereichen der nachhaltigen und umweltfreundlichen Verpackungen. Längst ist ein Großteil des angebotenen Sortiments recycelbar, bzw. direkt aus recycelten Materialien hergestellt, oder auch biologisch abbaubar. Aber auch auf passive Parameter der Nachhaltigkeit wird höchsten Wert gelegt, und z.B. durch europäische Produktionen und damit verbundene kurze Wege wichtiges CO² gespart. Aber auch die Prämisse, seinen Kunden eine Vielzahl an Lösungen aus einer Hand zu bieten, trägt zu ökonomischer und ökologischer Effizienz bei, und so finden diese im Portfolio des Großhandelsprofis neben praktischen Serviceverpackungen eben auch Tischprodukte, Hygieneartikel und Reinigungsmittel.

Dass Pack4Food24 dabei weit mehr als nur ein Onlineshop ist, unterstreicht ein auf zahlreichen Wegen erreichbarer Kundenservice, aber auch das Angebot an individuellen Lösungen wie dem Bedrucken von Kaffeebechern, Foodboxen, Pizzakartons, Servietten und vielem mehr.

Die Pro DP Verpackungen ist ein Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen aus Ronneburg in Thüringen. Mit einem breiten und innovativen Sortiment versorgt der Spezialist Gastronomen, Hotels und Lebensmittelhändler in Deutschland und Europa mit Serviceverpackungen und Einweglösung im täglichen Unternehmensbedarf. Seit November 2019 ist der Verpackungsprofi, zu welchem auch das B2B Portal Pack4Food24.de gehört, ein Teil der Ragaller Gruppe Deutschland.

Firmenkontakt

Pack4Food24 – Ein Projekt der Ragaller Gastronomiebedarf GmbH

Dennis Bauer

Heidelbergweg 9

07580 Ronneburg

0800 / 7225 4 3663

036602 / 289 005

service@pack4food24.de

https://www.pack4food24.de/

Pressekontakt

DeBa Professionals

Dennis Bauer

Heidelbergweg 9

07580 Ronneburg

036602/289030

info@deba-professionals.de

http://www.deba-professionals.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.