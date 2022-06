Kunden halten enviaM die Treue

enviaM-Kunden stehen dem ostdeutschen Energieversorger sehr loyal gegenüber. Die Studie „Deutschlands Treuekönige“, die die BILD-Zeitung gemeinsam mit der Kölner Analyse- und Beratungsgesellschaft ServiceValue erstmalig durchgeführt hat, zeigt, dass enviaM bei den Verbrauchern ein überdurchschnittlich hohes Vertrauen genießt. Für die Untersuchung haben die Experten mehr als 300.000 Verbraucherurteile zu 1.427 Unternehmen und Anbietern aus 96 Branchen unter die Lupe genommen und ausgewertet, wer aus Kundensicht besonders zufriedenstellend agiert und sich so die langfristige Treue der Kunden sichert. enviaM punktet dabei im Ranking der „Energieversorger“, platziert sich unter den Besten der Branche und wird mit dem Prädikat „Sehr hohe Kundentreue“ ausgezeichnet.

Die Studie „Deutschlands Treuekönige“ basiert auf einer Online-Umfrage, in der die Teilnehmer im April 2022 gefragt wurden, inwieweit sie der Aussage zustimmen, dass sie sich als Kunde bei bestimmten Anbietern gut aufgehoben fühlen und planen, auch zukünftig dort Kunde zu bleiben. Die Beantwortung der Frage erfolgte anhand einer mehrstufigen Skala, die von 1 (stimme voll und ganz zu) bis 5 (stimme nicht zu) reichte. Daraus berechneten die Experten für jedes Unternehmen einen Mittelwert, der die Grundlage für das Ranking bildete. Unternehmen, deren Zustimmungswerte innerhalb ihrer Branche überdurchschnittlich gut waren, erhielten das Prädikat „Sehr hohe Kundentreue“.

Die Ergebnisse der Studie „Deutschlands Treuekönige“ wurden online veröffentlicht.

Die enviaM-Gruppe ist der führende regionale Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt knapp 1,3 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur Unternehmensgruppe mit rund 3.400 Beschäftigten gehören die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt ist. Gemeinsam entwickeln sie das Internet der Energie in Ostdeutschland. Anteilseigner der enviaM sind mehrheitlich die E.ON SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen. Die Anteilseigner sind sowohl unmittelbar als auch mittelbar über Beteiligungsgesellschaften an enviaM beteiligt.

Einer Studie des Forschungs- und Beratungsinstituts Conoscope GmbH, Leipzig, zufolge sichert die enviaM-Gruppe rund 1,7 Milliarden Euro Wertschöpfung und rund 15.100 Arbeitsplätze.

Bildquelle: enviaM