911er-Treffen im Jagdhof vom 11. bis 18. September 2022

Porsche 911: Spüre die Stärke und fühle die Freiheit beim Porsche-Treffen im SPA-Hotel Jagdhof im Stubaital

Porsche-Schönheiten mit ordentlich Pferdestärke sind die Stars vom 11. bis 18. Sept. 2022 im 5 Sterne Spa Hotel Jagdhof im Stubaital beim legendären Porschetreffen, das dieses Jahr zum 12. Mal stattfindet. Die Gäste teilen nicht nur die gemeinsame Leidenschaft für das Sportauto, sondern genießen auch einige der schönsten Bergstrecken Österreichs und Italiens.

Spritzige Bergtouren zu den schönsten Plätzen Tirols und Südtirols

Das luxuriöse Relais & Châteaux SPA-Hotel Jagdhof ist vor der beeindruckenden Kulisse des „Elfers“ und dem Stubaier Gletscher der perfekte Ausgangs- und Endpunkt der vier ganztägigen Ausfahrten. Die Tirol-Runde geht beispielsweise über die alte Brenner-Passstraße nach Brixen durch das Drefreggenthal, durch die Felbertauern und über Kitzbühel wieder zurück nach Neustift. Jede der abwechslungsreichen Touren führt vorbei an beeindruckenden Gebirgsmassiven, durch grüne Täler und passiert idyllische Dörfchen, nur unterbrochen von einem kulinarischen Boxenstopp zur Mittagszeit.

Das Rahmenprogram: von rustikal bis glamourös

Ein BBQ auf der Sonnenterasse, Asphaltstockschießen, eine Wanderung zur Isse-Alm, die Autoweihe mit Dekan Michael, der Bingo-Abend, Livemusik und ein Brunch warten darauf besucht, erlebt und probiert zu werden. Der glamouröse „Casino“-Abend mit professionellen Croupiers ist ein echtes Highlight für die Porschefreunde – natürlich nur zum Spaß und mit vielen großartigen Preisen!

Luxuriöse Behaglichkeit mit Tiroler Flair bei der Unterkunft

Das Porsche-Arrangement ist zwischen dem 11. und 18. September ab drei Nächte für 783 Euro pro Person im Doppelzimmer, je nach Verfügbarkeit, buchbar und beinhaltet:

* Übernachtung im SPA-HOTEL Jagdhof mit Gourmet Halbpension

* Vier geführte Ausfahrten inkl. der Mittagsstopps

* „Casino“-Abend & Top-Event-Programm

* Sowie viele Jagdhof-Inklusivleistungen wie die Spa Nutzung

Buchungen und weitere Informationen direkt im Hotel unter Telefon +43 (0) 5226 2666 oder unter Porsche Treffen | SPA-Hotel Jagdhof (hotel-jagdhof.at) Änderungen der Touren vorbehalten.

Das 5-Sterne SPA-HOTEL Jagdhof im Stubaital in Österreich bietet 70 Gästezimmer und Suiten (bis zu 115 m²) in traditionellem Tiroler Stil. Zu den Besonderheiten des an die Vereinigung „Relais & Châteaux“ angeschlossenen Hotels gehören der exquisite Weinkeller mit Raritäten aus der neuen und alten Welt, die Fondue-Gondel – das wohl kleinste Gourmet-Restaurant Tirols – sowie die haubengekrönte „Hubertusstube“, in der die Gäste internationale Küche mit den besten regionalen Produkten erwartet. Mit 3.000 m² bietet das SPA eine einmalige Bade-, Relax- und Saunawelt mit einem vielfältigen Anwendungsangebot an Wirkstoff- und Naturkosmetik. Das exklusive SPA-CHALET bietet ultimativen Luxus gepaart mit authentischem Design, absoluter Privatsphäre und einem atemberaubenden Gletscherblick. Das Ski- und Wandergebiet Stubaier Gletscher und der 5.000 m² große Naturgarten des Hotels laden zu unterschiedlichsten Sportaktivitäten in sagenhafter Naturkulisse ein. www.hotel-jagdhof.at

