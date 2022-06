Doppelter Weltrekord und Gewinner des Excellence Awards beim 10. internationalen Speaker Slam

Michael Steffens überzeugt mit seinem phänomenalen Auftritt und den Themen persönlich, digital und immer menschlich

Beim internationalen Speaker Slam, der am 27.5.2022 in Mastershausen stattfand, hat Michael Steffens einen herausragenden Erfolg erzielt. Nach New York,

Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand der internationale

Speaker Slam nun in Mastershausen statt. Durch die überaus große Menge von 140 Teilnehmern aus 19 Ländern, wurde der Speaker Slam dieses Jahr auf 2 Bühnen gleichzeitig durchgeführt. Damit wurden gleich 2 neue Weltrekorde aufgestellt.

Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit wo Top Speaker gegeneinander antreten und das Publikum mit ihren Themen und ihrer Präsentation überzeugen müssen.

Der Speaker hat nur 4 Minuten Zeit das Publikum zu begeistern. Nach diesen 240 Sekunden wird das Mikrofon knallhart ausgeschaltet. Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles zu sagen was wichtig ist und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, das ist die Königsklasse im professionellen Speaking.

Michael Steffens verbindet Menschen. Als exzellenter Dienstleister begeistert er sein Publikum seit über 30 Jahren. Mit Leichtigkeit nahm er das versammelte Experten-Publikum mit auf seine persönliche Reise.

Wir schreiben das Jahr 1993, Frühling am Frankfurter Flughafen. Durch seinen damaligen Ausbildungsplatz beim Kempinski Hotel hatte er die einmalige Chance, mit jungen 23 Jahren Business Class nach New York zu fliegen. Sein Auftrag: 6 Wochen First Class Passagiere betreuen. Während des Fluges durfte er die Vorzüge der Business Class aus Sicht des Kundens erleben. Darauf folgte der drastische Rollentausch vom Bedienten zum Dienenden. Für Steffens steht das außergewöhnliche Kundenerlebnis stets an erster Stelle. Top Service definiert sich über die Anzahl der Wow Effekte.

Das Highlight war die Betreuung und die Begleitung von Cindy Crawford. Danach ging es mit dem Flieger weiter nach San Francisco, um die Ereignisse verarbeiten zu können. Zur damaligen Zeit war die Digitalisierung noch kein Thema, deshalb wurden die Impressionen auf einer Analogen Kassette gespeichert. 30 Jahre später bleiben vom Inhalt der Kassette nur noch die Erinnerungen. Mit den heutigen digitalen Möglichkeiten haben wir die zeitliche Begrenzung des Analogen hinter uns gelassen und können von jeder beliebigen Plattform auf jegliche Information zugreifen.

Es war noch nie so einfach wie heute Informationen und das was einen bewegt zu teilen.

Die Herausforderung für ein dauerhaftes Kundenerlebnis bleibt davon jedoch unberührt. Ein Top Dienstleister wie Steffens ist gerade in Zeiten der Digitalisierung unverzichtbar.

Er verbindet Menschen und schafft dadurch bleibende Erinnerungen.

Veranstalter: Hermann Scherer aus Mastershausen

