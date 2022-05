Usedom in vollen Zügen genießen

Viele Urlaubsdestinationen an Nord- und Ostsee erwarten im Sommer einen regelrechten Ansturm von Gästen. Auf Wasserschloss Mellenthin im idyllischen Usedomer Achterland ist man bestens vorbereitet.

Gästeansturm erwartet

Der Urlaub im eigenen Land steht bei den Deutschen auch in diesem Jahr wieder hoch im Kurs. Mit dem Ende der meisten Corona-Maßnahmen kann die schönste Zeit des Jahres jetzt endlich wieder unbeschwert genossen werden. Nicht zuletzt auch wegen des 9 Euro-Tickets im öffentlichen Nah- und Regionalverkehr erwarten viele Urlaubsregionen vor allem an Nord- und Ostsee einen regelrechten Ansturm von Gästen. Auch die beliebte Ostseeinsel Usedom freut sich auf viele (neue) Gäste und zeigt sich bestens vorbereitet.

Sonneninsel Usedom

Wie kaum eine andere Destination in Deutschland kombiniert die Ostseeinsel Usedom Erholung mit ungetrübtem Badespaß und Genuss. Tatsächlich gehört der mit 42 Kilometern längste und bis zu 80 Metern breite Feinsandstrand zu den schönsten in ganz Deutschland. An vielen Stränden der zweitgrößten deutschen Insel weht zudem die Blaue Flagge als Zeichen für besonders gute Bade- und Wassersportqualität. Hinzu kommt, dass auf der Ostseeinsel Usedom mit durchschnittlich 1906 Stunden im Jahr die Sonne so oft scheint wie sonst nirgendwo in Deutschland.

Idyllisches Usedomer Achterland

Für Aktiv-Urlauber, Genießer und vor allem Naturliebhaber gibt es aber noch mehr zu entdecken als nur Strand und Promenaden in Usedoms mondänen Seebädern. Mit einer Gesamtlänge von 600 Kilometern verfügt Usedom über ein dichtes Wegenetz, das die Herzen von Radlern und Wanderern höher schlagen lässt. Hinzu kommen noch einmal kleinere Wege und wenig ausgetretene Pfade vor allem im Hinterland. So begeistert vor allem das idyllische Usedomer Achterland seine Gäste mit einzigartiger Natur und Ruhe fernab von Hotspots und Menschenmassen. Die meisten der 14 Naturschutzgebiete befinden sich ohnehin im Usedomer Hinterland. Zudem bieten sich mit dem Achterwasser und den zahlreichen Binnenseen auch viele Rückzugsgebiete für Mensch und Tier.

Das Wasserschloss Mellenthin im Mittelpunkt der Insel

Gleichwohl lockt das Usedomer Hinterland nicht mehr nur Aktiv-Urlauber und Ruhesuchende an. Im Herzen der Insel Usedom kommen auch Genießer und Fans inseltypischer Ursprünglichkeit voll auf ihre Kosten. Ein gutes Beispiel hierfür liegt genau im geografischen Mittelpunkt der Insel. Bekannt ist der 500 Einwohner zählende Ort Mellenthin vor allem wegen des gleichnamigen Wasserschlosses. Das Renaissanceschloss aus dem 16. Jahrhundert beherbergt heute ein Wellness-Hotel mit eigener Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei und einem Shop. Über die Landesgrenzen hinaus bekannt sind auch die bunten Themen-Events mit opulenten Buffets, garniert mit bester Unterhaltung. Nicht zuletzt wegen seiner einzigartigen Lage bietet sich das Wasserschloss Mellenthin zudem bestens an als Basislager für Ausflüge über die ganze Insel – zu Fuß, mit dem Fahrrad, dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln.

Mehr Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de.

