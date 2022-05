Seifenblasenkünstler für Firmenfeier zu buchen war Volltreffer

Bubsheim. Beim diesjährigen Firmenevent der Häring KG, sollte das Showprogramm besonders hervorstechen. Es gab eine Sandmalerin, Papierkunst und Seifenblasenshow vom Künstler Duo Sabrina und Blub.

Seifenblasenkünstler begeistert bei Jubiläumsfeier der Firma

Auch in diesem Jahr wurden die Jubilare bei Firma Häring in Bubsheim gebührend gefeiert. Doch nach einigen pandemiebedingten Verschiebungen hatte man sich in diesem Jahr für ein Sommerfest entschieden. Die betriebseigene Kantine wurde festlich geschmückt und das legendäre 3-Gang Menü sollte auch dieses Mal nicht fehlen. Zudem ist die Firmenfeier bekannt für sein geschmackvolles Rahmenprogramm. Und so wurden in diesem Jahr mit einer Origami Künstlerin, einem Seifenblasenkünstler und einer Sandmalerei Show aufgewartet. Mehr unter https://www.blubshow.de/seifenblasenkuenstler Gleich zum Empfang der Gäste gab es stilecht ein Gläschen Sekt und kunstvolle Papierskulpturen der Künstler, natürlich live gefaltet und ganz nach Wunsch der Gäste.

Es begann mit Showeinlage vom Seifenblasenkünstler Blub

Nach der offiziellen Begrüßung des Unternehmens wurde die Showbühne für Seifenblasenkünstler in Szene gesetzt. Der Entertainer kam mit einem großen, lilafarbenen Zylinder daher. Und nicht nur der Hut, sein ganzes Outfit war eine Hommage an diesen Farbton. Und so fing der symphytische Seifenblasenkünstler namens Blub an mit seiner Seifenlauge zu experimentieren. Man sollte staunen, was alles möglich schien in dieser spektakulären Seifenblasenshow auf der Betriebsfeier. Blub formte Türme und drehende Karusselle aus der Lauge, füllte die schillernden Kugeln mit Nebel, schloss diese in eine andere zarte Kugel ein – nichts schien unmöglich. Sogar das berühren mit bloßen Händen war kein Zauberwerk für diesen Seifenblasenkünstler. Er formte scheinbar aus dem Nichts große Seifenblasen und hauchte Ihnen noch weitere ins Innere.

Seifenblasenkunst zum Mitmachen und Mitlachen

Und als Blub dann schließlich einen Protagonisten aus dem Publikum auf die Bühne bat war nicht nur dieser erstaunt, was auf dessen Kopf zu entstehen schien. Eine Skulptur leicht wie Luft entstand balancierend auf dem Haar des Zuschauers, der sich das Ergebnis mittels eines Spiegels anschauen durfte. Auch die Zuschauer waren von dieser spontanen Einlage begeistert und von der Verspieltheit mit der Blub seine Seifenblasenshow präsentierte. Und das kommt nicht von ungefähr, denn der Seifenblasenkünstler ist mehrfacher Guinnessbuch Weltrekordhalter und ein international gefragter Event Künstler seines Fachs. Um einen Einblick in diese Kunst zu erhalten, können Interessierte auf https://www.blubshow.de/seifenblasenshow reinschauen, dort kann Mann den Seifenblasenkünstler auch für Ihre Veranstaltung direkt buchen.

Firmen Philosophie live in Bildern dargestellt

Nach dem Hauptgang und den Ehrungen wurde dann vom zweiten Teil des Duos Sabrina und Blub eine Sandmalerei Show präsentiert, die speziell auf das Unternehmen zugeschnitten wurde. Die Künstlerin malte eine emotionale Geschichte auf Ihrem beleuchteten Sandtisch und all dies wurde auf die große Leinwand im Saal übertragen. Die beiden Unterhaltungskünstler bereicherten diese Firmen Veranstaltung und brachten viel Freude in den Event mit ihrer Malerei, der Origami Kunst und natürlich mit der schönen Seifenblasenshow. Die Ehrengäste waren sichtlich begeistert und es gab viel Zuspruch und Applaus für das Kunst vom Sabrina und Blub zu diesem wichtigen Firmen Anlass.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Seifenblasenkünstler Blub buchen

Frau Sabrina Fackelli

Dietrich-Bonhoeffer-Ring 33

64653 Lorsch

Deutschland

fon ..: 06251-585252

fax ..: 06251-585253

web ..: http://www.blubshow.de

email : mails@blubshow.de

Seifenblasenkünstler für Firmen Event buchen oder mieten

Die Show von Seifenblasenkünstler Blub ist ein außergewöhnlicher Showact für Ihre Firmenfeier. Sie suchen Showacts, die nicht von der Stange sind? Dann legen Sie die Unterhaltung in die Hände von Sabrina und Blub und bleiben Sie bei Ihren Kunden in Erinnerung mit dem Origami Walking Act, der Sandmalerei Performance oder der einzigartigen Seifenblasenshow von Blub.

Pressekontakt:

Die Presse-Frau, Berichte vor Ort

Frau Monika Zabel Künstler Direktkontakt-

Dietrich-Bonhoeffer-Ring 33

64653 Lorsch

fon ..: 0172-6724332

web ..: https://www.bubbleartist.de/