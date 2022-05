Adner & Partner Immobilien Braunschweig feiert 10 jähriges Jubiläum

Adner & Partner aus Braunschweig feiert 10 Jahres Jubiläum.

In diesem Jahr feiert das Immobilienbüro „Adner & Partner Immobilien“ aus Braunschweig ihr 10-jähriges Bestehen. Die mehrfach von der Fachpresse ausgezeichnete Dienstleistung des Immobilienmaklers sorgten in den vergangenen 10 Jahren für zufriedene Kunden.

Adner & Partner Immobilien ist mittlerweile ein Begriff in der Region 38. Außer dem Verkauf und der Vermietung von Immobilien spezialisiert sich der Makler auf die Bewertung von Immobilien und die Erstellung eines jährlich erscheinenden Immobilienmarktbericht für Braunschweig und ausgewählte Stadtteile. Immobilienratgeber für den Privatverkauf von Häusern und Wohnungen, Ratgeber über die geerbte Immobilie oder das Scheidungshaus erweiterten in den letzten 10 Jahren das Sortiment und stehen kostenlos auf der Maklerhomepage www.adnerundpartner.de zur Verfügung.

Darüber hinaus sorgt ein kostenloses Immobilienbewertungstool auf der Homepage des Immobilienmaklers für eine Ki-gestützte Bewertung von Eigentumswohnungen, Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern. Innovative Entwicklungen und Technologien für die Immobilienbranche werden behutsam eingesetzt, wobei das „Von Mensch zu Mensch“ niemals aus den Augen verloren wird. Bei Adner & Partner Immobilien aus Braunschweig handelt es sich um ein Familienunternehmen, welches seit der Gründung auf eine spannende und erfolgreiche Vita zurückblicken kann.

So wurde das Immobilienbüro bereits 9-mal vom Nachrichtenmagazin „Focus“ als eines der 1000 besten Maklerbüros Deutschlands ausgezeichnet. Ein Kriterium für diese Auszeichnung ist z. B. die Bewertung durch Kunden über die Dienstleistungsqualität des Maklers. In rund 870 positiven Bewertungen über das Maklerbüro wird sehr oft die Freundlichkeit und Akribie des Immobilienbüros hervorgehoben.

Die Weiterempfehlungsquote liegt dabei seit Jahren oberhalb von 95%. Weitere Meilensteine in den vergangenen 10 Jahren waren:

o 6 Jahre als „Bestproperty Agent“ durch Bellevue

o 3 Jahre als 4- bzw. 5- Sternemakler vom Fachmagazin „Capital“

o 7 Jahre zum „Premiumpartner“ von Immoscout24

o 9 Jahre durch ProvenExpert als „Top-Dienstleister“

o 9 Jahre hintereinander von Maklerempfehlung.de

o 9 Jahre TOP 1000 Immobilienmakler Deutschland vom Fachmagazin Focus

Immobilienmakler Adner setzt auf höchste Qualität und hat immer versucht von den Besten der Branche zu lernen. Der Motor für diese ein Jahrzehnt andauernde Spitzenleistung heißt „Inspiration“.

