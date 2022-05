Es gibt keinen Rasierer wie den Leaf

Macht nicht nur eine Superfigur im Badezimmer. Der Leaf Rasierhobel mit seinem perfekt ausbalanciertes Design, hochwertiger Verarbeitung und innovativer Konstruktion!

Der wunderschöne Ganzmetall-Rasierer von Leaf Shave ist einzigartig. Die innovative Konstruktion mit integriertem schwenkbaren Kopf und bis zu drei Klingen, rasiert den Körper perfekt von Kopf bis Fuß. Der Unterschied ist in den Ergebnissen spürbar, und Sie werden sich fragen, warum Sie nicht schon früher umgestiegen sind?

Was ihn auszeichnet?

* Die variable Anzahl der verwendeten Klingen (Sie entscheiden, ob Sie 1, 2 oder 3 Klingen verwenden möchten), der einzigartige schwenkbare Kopf und ein perfekt ausbalancierter Griff aus Zink und Edelstahl.

* Ein langer, ausbalancierter Griff sorgt für Kontrolle. Und wenn Sie zusätzlichen Halt brauchen, schieben Sie die Silikonmanschette auf, die für zusätzlichen Halt sorgt. Sobald Sie ihn in der Hand halten, werden Sie den Unterschied spüren.

* Der Rasierer kann mit herkömmlichen Double-Edge-Klingen, die in 2 Hälften gebrochen werden, oder Single-Edge-Klingen verwendet werden. Je nachdem, wie viele Klingen Sie wählen und wo Sie sie positionieren, können Sie die Stärke der Rasur bestimmen.

* Ein größerer, optimaler Klingenabstand als bei einem herkömmlichen Kartuschenrasierer reduziert Irritationen und eingewachsene Haare und sorgt so für eine angenehmere Rasur.

* Das Multiklingendesign des Leaf ist sanft, individuell einstellbar und effizient. Viele Benutzer berichten über schnellere Rasierzeiten und sicherere und bessere Rasuren als mit herkömmlichen Rasierern. Einfach anzuwenden deckt der Leaf Razor eine große Fläche sehr effizient ab.

Adam Simone und Adam Hahn, die Gründer von Leaf Shave wollten ein Produkt, das viele von uns täglich benutzen, von Grund auf neu entwickeln. Sie wollten einen besseren Rasierer herstellen, einen Rasierer der langlebig ist, der hochwertig ist und dabei auch klasse aussieht. Es stellte sich heraus, dass ihr besserer Rasierer auch besser für die Umwelt ist! „Wir sind stolz darauf, dass durch die Benutzung unserer Leaf Rasierer allein in Amerika, Millionen von Einwegrasieren aus Plastik nicht auf der Mülldeponie gelandet sind! Wir unterstützen gemeinnützige Organisationen im Bereich Klimaschutz und finanzieren zertifizierte Initiativen um 100% der CO2 Emissionen unseres Unternehmens auszugleichen, von den Rohstoffen, über unsere Fertigung bis hin zum Versand.“

„Revolutionizing shaving to eliminate plastic. We design the best razors on, and for Earth. Confidently shave any body.“ Adam & Adam

Leaf Shave



Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Blanda Beauty

Herr Winfried Rauser

Memmingerstr. 71

72762 Reutlingen

Deutschland

fon ..: 017121-2703498

web ..: https://www.blanda-beauty.com/

email : info@blanda-beauty.com

Der Online Shop für exklusive Naturkosmetik. Bei Blanda Beauty finden Sie sorgfältig ausgewählte Naturkosmetik, von der wir 100% überzeugt sind. Unsere Produkte sind frei von synthetischen Inhaltsstoffen, stammen größtenteils aus biologisch kontrolliertem Anbau und viele Produkte tragen eine Bio-Zertifizierung. Alle unsere Marken übernehmen Verantwortung für eine tierleidfreie, umweltfreundliche und nachhaltige Herstellung und legen ihr Herzblut in die Entwicklung innovativer und wirkungsvoller Naturkosmetik.

Pressekontakt:

Blanda Beauty

Herr Winfried Rauser

Memmingerstr. 71

72762 Reutlingen

fon ..: 017121-2703498

email : info@blanda-beauty.com