Degussa Goldhandel: Von plattdeutsch bis türkisch -wir beraten Kunden individuell

Geldanlage in Edelmetall benötigt nicht viele Vorkenntnisse und doch ist ein genaues Verständnis mit dem Kundenberater wichtig. Deshalb bietet Degussa im norddeutschen Raum jetzt einen Edelmetallexperten für türkischsprachige Kunden an.

Hamburg/Hannover, 17.05.2022 Geldanlage in Edelmetall ist in Deutschland historisch stark verwurzelt. In der Türkei ist es nicht nur als Mittel gegen Inflation bekannt, sondern auch zur allgemeinen Altersvorsorge und zu den verschiedenen Feierlichkeiten wie Geburtstagen, Hochzeit oder Geburt eines Kindes sind Goldgeschenke traditionell üblich. Um die 5.000 Tonnen Gold in Form von Schmuck, Münzen und Barren halten Privathaushalte in der Türkei. In Deutschland lebende türkischstämmige Einwohner hängen häufig an diesen Traditionen und nutzen dann bevorzugt türkischsprachige Angebote zum Kauf.

Degussa, Europas größter bankenunabhängiger Goldhändler, bietet seit Kurzem für türkische Kunden einen eigenen Edelmetallexperten an, der sie in ihrer Muttersprache beraten kann: Baris Samli ist seit Jahren in der Edelmetallbranche tätig und kennt seine Kundschaft gut.

Er ist selbst in Ankara geboren und in Deutschland aufgewachsen und dadurch mit beiden Kulturen sehr vertraut. „Auf plattdeutsch kann ich Kunden zumindest begrüßen, Verkaufsgespräche führe ich dann doch bevorzugt in deutscher und türkischer Sprache. Aber die nüchterne norddeutsche Art und das südländische Temperament ergänzen sich hervorragend. Ich weiß, worauf türkische Goldkäufer Wert legen und was sie bewegt“, so Baris Samli. „Selbst wenn viele türkische Kunden sich auch in der deutschen Sprache problemlos unterhalten könnten, läuft der Kauf immer noch einfacher ab. Unsicherheiten können so erst gar nicht entstehen und das Verständnis für Kultur und Werte ist unausgesprochen einfach da.“

Aus seiner Erfahrung bestätigt der Edelmetallexperte, dass türkische Kunden besonders die genauen Prüfverfahren der Degussa schätzen. „Wir schätzen an unseren Kunden ihre Leidenschaft für Gold und wie selbstverständlich das Edelmetall ein Teil ihres Lebens und ihrer Altersvorsorge ist.“. Wer einen Termin mit Baris Samli ausmachen möchte, kann sich an die Degussa Goldhandel Niederlassung in Hamburg Balindamm 5 und Hannover Theaterstraße 7 wenden.

Der Name Degussa ist wie kein anderer Synonym für Qualität und Beständigkeit in der Welt der Edelmetalle. Diese Tradition wird heute von der Degussa Sonne/Mond Goldhandel GmbH (Kurzformen: „Degussa Goldhandel“ oder „Degussa Gold“) fortgeführt, die im Jahr 2010 gegründet wurde und seit 2011 am Edelmetallmarkt aktiv ist. Als weltweit operierendes Unternehmen für Gold, Silber und Platinmetalle ist die Degussa seitdem zum Marktführer unter den bankenunabhängigen Edelmetallhändlern aufgestiegen.

An den elf nationalen Standorten Augsburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, München, Nürnberg, Pforzheim, Stuttgart sowie an den internationalen Standorten London, Genf, Zürich und Madrid bietet die Degussa ihre breite Produktpalette an. Neben Barren, Münzen, Numismatik und Emotionsprodukten stehen den Kunden Onlineshops und Services wie beispielsweise Goldankauf und Einlagerung zur Verfügung. Durch seine Edelmetallkompetenz in Handel, Recycling und Produktion für industrielle Kunden bildet das Unternehmen den Edelmetallkreislauf vollständig ab.

Das kulturhistorische Museum Degussa Goldkammer Frankfurt ergänzt mit einer beeindruckenden Sammlung von Exponaten aus Gold und Silber und als atmosphärischer Veranstaltungsort seit 2019 das Markenportfolio.

Bei einer Mitarbeiterzahl von knapp 160 erzielte die Degussa im Jahr 2019 einen Kundenumsatz von mehr als 2,5 Milliarden Euro und gilt damit als Europas größter Edelmetallhändler im bankenunabhängigen Privatkundenbereich.

Firmenkontakt

Degussa Goldhandel GmbH

Stephan Christ

Kettenhofweg 29

60325 Frankfurt am Main

+49 69/ 860068 – 0

presse@degussa-goldhandel.de

http://www.degussa-goldhandel.de

Pressekontakt

fr financial relations gmbh

Jörn Gleisner

Louisenstraße 97

61348 Bad Homburg

06172/27159-0

j.gleisner@financial-relations.de

http://www.financial-relations.de

Bildquelle: @Degussa