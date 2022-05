THE GROW Secret Investors: iPlena und NANOO im Finale

Neue Internet-TV-Unterhaltungs-Show – Wettstreit der Startups

Die beiden Startups iPlena (KI gegen Rückenschmerzen) aus Baden-Baden und NANOO (autarke Infrarot-Heizung) aus Mönchengladbach sind die ersten Finalisten der neuen Internet-TV-Show THE GROW Secret Investors.

Die Gewinner dürfen sogar mehr erwarten als in der Fernseh-Show Die Höhle der Löwen auf VOX. Die neue Internet-Unterhaltungs-Show bietet Startups nicht nur Geld, sondern auch das Netzwerk vieler Unternehmer.

„Man ist als Startup nicht allein. Das ist frischer Wind. Ich glaube, das ist die Zukunft“, freut sich der ukrainische Physiotherapeut Alexander Srokovskyi (28) aus Baden-Baden. Er ist der Gewinner der 1. Staffel der neuen TV-Live-Show „THE GROW Secret Investors“ aus dem Studio des Münchener Businessclubs THE GROW (Innovation trifft Investor) im bayerischen Ergolding.

Srokovskyi: „iPlena ist die erste KI der Welt zur Analyse und Verbesserung deiner Haltung.“

Zweiter Gewinner Jürgen Brink (56) aus Erkelenz bei Köln in NRW, Gründer, Geschäftsführer und 50prozentiger Teilhaber der NANOO GmbH aus Mönchengladbach, hat mit seinem zehnköpfigen Team eine Innovation entwickelt, „mit der wir den Markt für Heizung in Deutschland und Europa verändern möchten.“

Wie beide Innovationen funktionieren, lesen Sie auf Business-Leaders.net.

Die erste Staffel wurde 6. Mai 2022 live im Internet ausgestrahlt. Knapp 300.000 Zuschauer verfolgten die Sendung – eine zweistündige Freitagsabend-Show – zur Primetime um 20:15 Uhr auf Secret-Investors.com und auf dem Youtube-Kanal von THE GROW. Kostenlos und ohne Werbeunterbrechungen. Empfangbar auch ohne Fernseher auf jedem Handy oder anderem Endgerät.

THE GROW hat über 400 Firmenmitglieder. Eintausend Startups haben sich für die Show beworben. Nur 8 dürfen in die THE GROW-Arena. Die zweite Staffel wird am 20. Mai 2022 um 20:15 Uhr ausgestrahlt.

Die Stars der Sendung sollen die Startups sein.

Die beiden Produzenten der Show, die Zukunfts-Macher Gerold Wolfarth (51, bk Group AG aus Steinsfeld Ortsteil Endsee in Bayern) aus Archshofen in Baden-Württemberg und Bernhard Schindler (44, SalsUp GmbH, Ergolding) aus Landshut in Bayern stellen die prominenten Secret Investors erst im Finale am 10. Juni 2022 um 20:15 Uhr vor, damit diese den wettstreitenden Startups nicht die Show stehlen.

Warum setzt sich Gerold Wolfarth so für Startups ein?

Im Interview mit Business Leaders erzählt der Unternehmer und Social Entrepreneur Gerold Wolfarth, warum Pommes und Champagner in seinem neuen Startup-Paradies Endsee zusammengehören und wie in Endsee seine bk World mit einer Tankstelle der Zukunft aussieht, die er bald eröffnen möchte.

Im Teil 2 des Interviews berichtet Wolfarth auf News.Scoredex.com, welchen ersten Durchbruch der Ökovation Ventures Fonds, den er mit seinem Geschäftspartner Bernhard Schindler ins Leben gerufen hat, im Februar 2022 mit dem Startup ottobahn GmbH in München erzielte und was die meisten Startups aus seiner Sicht falsch machen.

Sobald Sie als Investor jemandem Ihr Geld anvertrauen müssen, besteht die Gefahr, daß Sie skrupellosen Vermittlern oder Maklern praktisch chancenlos ausgeliefert sind. Kapitalrückführungen sind nahezu unerreichbar, auf jeden Fall aber nervenaufreibend und teuer.

Versicherungsmakler und -vertreter, Vermögensberater, Immobilien- und Finanzkaufleute werden gerne von unseriösen Gesellschaften angeworben, um in deren Kundenstamm dubiose Angebote „an den Mann“ zu bringen. Weil die Vermittler in der Regel das Vertrauen ihrer Klienten besitzen, werden diese leicht Opfer von Anlagebetrug. Mal bekommen sie Schrottimmobilien, mal Luftschlossgeschäfte jeglicher Art angedreht.

Wir beobachten und beschreiben die immensen Schäden durch Kapitalanlagebetrug seit vielen Jahren und möchten einen substanziellen Beitrag zu deren Vermeidung liefern. Dazu haben wir die Gesamtsituation intensiv analysiert und schließlich ein System entwickelt, das kostengünstig ein Maximum an Transparenz und somit Sicherheit für den Anleger bietet: SCOREDEX!

Kontakt

Scoredex GmbH

Rainer Maurer

Bahnhofsstrasse 52

8001 Zürich

+41 44 51244-25

+41 44 51244-26

info@scoredex.com

http://www.scoredex.com

Bildquelle: © THE GROW by SalsUp GmbH