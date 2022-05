GRAVING veredelt Materialien mit Graviermaschinen von LANG

Digitalisierungsgrad in der Stempel- und Prägewerkzeugindustrie steigt

Hüttenberg, 16. Mai 2022 – Der digitale Wandel prägt auch die Stempel- und Prägewerkzeugindustrie. So setzt die GARVING Graviertechnik Otto Groß aus Nistertal im Westerwald auf einen hohen Digitalisierungsgrad in der Fertigung. Dabei kommen unter anderem PC-gesteuerte Graviermaschinen der LANG GmbH & Co. KG ( www.lang.de) zum Einsatz. LANG unterstützt als Entwickler und Hersteller von Fräs-, Laser- und Digitalisier-Maschinen sowie Automationssystemen die digitalen Prozesse im Stempel- und Prägewerkzeugsegment.

Von Herstellern von Leder-, Kunststoff- und Metallwaren bis hin zu Luxusautos – der Kundenstamm der GRAVING Graviertechnik Otto Groß im Westerwald ist vielfältig. Doch es gibt eine Gemeinsamkeit: Alle Kunden legen Wert auf höchste Präzision und Wiedererkennungswert. Auf die Umsetzung hat sich GRAVING bei seiner Herstellung von Stempeln und Prägewerkzeugen spezialisiert.

„Wir haben vor 101 Jahren als Handwerksbetrieb begonnen. Mittlerweile ist unser Familienbetrieb komplett digitalisiert. Um ein qualitativ hochwertiges Ergebnis zu erzielen, setzen wir Graviermaschinen von LANG ein. So erreichen wir höchste Präzision bei unseren Stempeln und Prägewerkzeugen – und das bei sehr kurzen Durchlaufzeiten“, erklärt Uwe Groß, Geschäftsführer von GRAVING Graviertechnik Otto Groß.

Das Portfolio der LANG GmbH & Co. KG aus Hüttenberg erstreckt sich über Automations-Systeme, Frästechnologie, Lasertechnologie, Digitalisiersysteme und die unterstützende LANG-Software. Dabei werden speziell für die weiterverarbeitende Industrie Lösungen entwickelt, die eine optimale Abwicklung der Produktionsprozesse ermöglichen.

Graviermaschine seit 1991 erfolgreich im Einsatz

Die Zusammenarbeit zwischen LANG und GRAVING hat eine lange Historie. Bereits seit 1991 setzt GRAVING eine der ersten PC-gesteuerten Graviermaschinen von LANG ein. Uwe Groß erklärt: „Auf Grund der kompakten Bauart, vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, einfachen Bedienung und leistungsstarken Software ist die Graviermaschine von LANG prädestiniert für unsere Anforderungen wie die präzise Prägung der Stempel. Durch eine gute Wartung und Achtsamkeit können solche Qualitätsmaschinen auch über Jahrzehnte hinweg gute präzise Leistung bringen.“

Entscheidend war damals schon für GRAVING die fortschrittliche Technik der LANG-Maschine mit Scannerprogramm LCAD M und ihren breitgefächerten Anwendungsmöglichkeiten. „Da wir die Verlässlichkeit und Langlebigkeit der Maschinen und auch die Nähe zum Hersteller schätzen, haben wir mittlerweile fünf weitere Graviermaschinen von LANG im Einsatz. Diese werden stets auf dem aktuellen Stand der Technik gehalten und wachsen mit unseren Anforderungen mit“, erklärt Uwe Groß.

Die 1972 gegründete LANG GmbH & Co. KG mit Sitz in Hüttenberg ist ein führender Anbieter im Bereich Positioniersysteme sowie Präzisionsgravieren und -fräsen. Das Portfolio erstreckt sich über Automations-Systeme, Frästechnologie, Lasertechnologie, Digitalisiersysteme, und die unterstützende LANG-Software. Das Unternehmen bietet ein ausgereiftes Steuerungs- und Maschinenprogramm inklusive Maschinenmontage und -abnahme, Service und Support sowie Schulungen an Automationskomponenten, Maschinen und Software. Höchste Qualität und eine schnelle Inbetriebnahme sowie ein professioneller After-Sales-Service stehen dabei im Fokus. Die LANG-Lösungen kommen in Unternehmen unterschiedlicher Branchen wie Automobilindustrie, Medizintechnik, Beschriftung, Verpackungsindustrie und vielen weiteren zum Einsatz. Weitere Informationen: www.lang.de

