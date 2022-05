WZ-WundZentren auf Deutschem Wundkongress

Düsseldorf/Bremen, 09.05.2022.

Vom 04. bis zum 06. Mai waren die WZ-WundZentren wieder auf dem 16. Deutschen Wundkongress, dem Fachkongress zum Thema chronische Wunden, in Halle 5, Stand D22 vertreten. „Wir haben uns sehr über den fachlichen Austausch mit ExpertInnen zu Themen rund um die Behandlung von chronischen und schwer heilenden Wunden gefreut.“ so Andre Lantin, Geschäftsführer und Gründer der WZ-WundZentren GmbH.

Die WZ-WundZentren sind spezialisierte ambulante Pflegeeinrichtungen mit höchsten hygienischen und fachlichen Standards, in denen ausschließlich Patienten mit chronischen und/oder schwer heilenden Wunden versorgt werden. Auf der Messe präsentierte sich die WZ-WundZentren GmbH mit ihren 22 Standorten als spezialisierter ambulanter Leistungserbringer, bei dem der Patient im Mittelpunkt steht. Die spezialisierten Pflegefachkräfte in den jeweiligen WundZentren nehmen sich viel Zeit für die umfangreiche Pflegeanamnese, Beratung, Behandlung und Koordination im Netzwerk der Gesundheitsdienstleister. Oberstes Ziel der Behandlung ist es, ein schnelles Abheilen der Wunden und dadurch ein beschwerdefreies Leben der Patienten zu ermöglichen. Zudem wurde am Stand das erste norddeutsche WZ-WundZentrum Hamburg Süd vorgestellt. Die KollegInnen freuten sich über die vielen Besucher und den wertvollen Austausch am Messestand!

Weitere Informationen zu Leistungen und Kontaktmöglichkeiten der WZ-Standorte finden Sie unter https://www.wundzentren.de/standorte

Über die WZ-WundZentren GmbH

Seit 2008 konnten mit dem bewährten Behandlungskonzept der WZ-WundZentren bereits über 30.000 Patienten an aktuell 22 Standorten in Deutschland erfolgreich behandelt werden. Durchschnittlich leiden die Patienten bereits über zwölf Monaten unter ihrer chronischen oder schwer heilenden Wunde. Bei einem Großteil der Patienten konnte unter der Behandlung in einem der WZ-WundZentren ein Wundverschluss in weniger als vier Monaten erreicht werden. Für die Betroffenen bedeutet dies das Ende einer oft jahrelangen Behandlungsodyssee und eine erhebliche Verbesserung ihrer Lebensqualität.

Die WZ-WundZentren GmbH mit Sitz in Düsseldorf ist ein Unternehmen der recucare Gruppe.

Weitere Informationen unter www.wundzentren.de

