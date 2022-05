Florian Bauer und sein „Full Service für Vermieter“

(Köln) – Der Gründer der Bauer Immobilien GmbH geht ganz neue Wege

Die vermietete Immobilie ist eine der beliebtesten Kapitalanlagen. Doch welche Wohnung passt zu meinen Investmentplänen? Die Bauer Immobilien GmbH aus Köln kümmert sich um die Auswahl, die Vermietung und die Verwaltung. Der Full Service erstreckt sich auf Objekte im ganzen Bundesgebiet. So wird das Investment mit Bauer zum komfortablen Vermögensaufbau.

Eine gute, stabile Rendite, Sicherheit vor Verlusten und wenig Arbeitsaufwand – das sind die drei entscheidenden Vorteile einer professionell vermieteten und gemanagten Immobilie als Kapitalanlage.

Damit diese Kriterien greifen, braucht man aber ein Objekt, das sich gut und rentabel vermieten lässt. Die Auswahl sollte man dabei am besten ausgebildeten und erfahrenen Fachleuten überlassen. Maklerhäuser gibt es viele, doch Immobilien-Investmentberatungen mit einem Netzwerk von Verwaltungen, die sich um alles von der Objektauswahl bis zum Hausmeister-Service kümmern, gibt es nur wenige.

Die Bauer Immobilien GmbH mit Sitz in Köln ist so eine Investmentberatung. Gründer Florian Bauer und sein Team finden bundesweit die individuell passende Immobilie als Kapitalanlage, begleiten den Kauf, finden die passenden Mieter und sorgen für eine effiziente Bewirtschaftung der Immobilie.

Im Zentrum aller Service-Leistungen steht dabei die Transparenz. Einfach verständliche Kosten-Einnahmen-Strukturen und transparente Gebühren sorgen jederzeit für Klarheit für das Investment. Bauer und sein Team beraten persönlich, haben die individuellen Bedürfnisse und Voraussetzungen des einzelnen im Blick und entwickeln Finanzierungs- und Investmentmodelle, die langfristig funktionieren, einen nachhaltigen Vermögensaufbau und ein konstantes, passives Einkommen ermöglichen.

Was muss eine vermietete Immobilie können?

Eine Immobilie ist nur so wertvoll wie die Nachfrage, die sie hervorruft. Wichtigstes Kriterium für die Mieter ist dabei natürlich die Lage. Stimmt der Standort, ist die lückenlose Vermietung schon fast garantiert. Das macht die vermietete Immobilie zum sicheren Investment.

Bauer Immobilien vermittelt Wohnungen, die nicht in den bekannten Portalen auftauchen. Diese exklusiven Objekte sind nicht nur preislich attraktiv, der Kaufprozess ist zudem oftmals auch sehr schnell abschließbar. Das Team Bauer kümmert sich neben der Auswahl der richtigen, auf die jeweiligen Lebensumstände des Käufers abgestimmten Immobilie auch um die Finanzierung, denn auch die muss individuell passen.

Ein Mitarbeiter im zehnköpfigen Kölner Team ist auf die Beratung im Hinblick auf Darlehen spezialisiert. Ein weiterer Schwerpunkt des Services von Bauer Immobilien ist das komplette Mietermanagement: passende Mieter finden, Home Staging (Wohnrauminszenierung) bei Leerstand, Erstellung von Miet- und Nebenkostenabrechnungen, Wartung und Hausmeister-Service.

Mit diesem Paket haben Käufer kaum Aufwand – und die Mieteinnahmen sind umfangreich abgesichert. Das Investment mit Bauer Immobilien ist langfristig ausgelegt. Etwa die Hälfte der Kunden des Kölner Investmenthauses erwirbt nach ca. einem Jahr eine weitere Immobilie mit Bauer.

Lohnendes Investment: Florian Bauer erleichtert den Zugang

Viele private Kapitalanleger haben Bedenken, wenn es an den Kauf einer ganzen Immobilie geht. Im Vergleich zu anderen Investments wie ETFs, Aktien, Anleihen oder Edelmetall ist der Kapitalaufwand in der Regel deutlich größer und auch die Laufzeit der Anlage ist weniger flexibel.

Doch gerade heute, mit den historisch niedrigen Kreditzinsen und den vielfach nicht mehr lohnenden Finanzmarktprodukten sollten sich Anleger die Chancen des Immobilieninvestments vor Augen führen. Ein Kauf ist heute bereits mit wenig Eigenkapital möglich. Ein Investment, das Bauer Immobilien plant und vermittelt, ist von Anfang an überschaubar, transparent und klar umrissen.

Dem gesamten Team von Bauer liegt sehr daran, alle möglichen Zugangsbarrieren für private Investoren und Anleger zu beseitigen, um ihnen eine gesicherte Altersvorsorge zu ermöglichen. Und Sachwerte wie Immobilien sind heute – da sind sich die meisten Experten einig – unverzichtbar, wenn man sein Kapital inflationssicher anlegen möchte. Bei einem ersten Beratungsgespräch können sich Interessierte kostenlos und unverbindlich informieren lassen und einen Eindruck gewinnen, wie ihre Chancen mit einem Immobilieninvestment aussehen.

Die Immobilie war, ist und bleibt die beliebteste Kapitalanlage Deutschlands. Wer eine eigene Immobilie vermietet, sichert sich auf viele Jahre passives Einkommen und investiert in einen Sachwert mit potenziell großem Wertzuwachs. Wer das Investment mit Bauer Immobilien aus Köln tätigt, sichert sich die professionelle Auswahl des passenden Objekts, individuelle Finanzierungs-Beratung und eine lückenlose Verwaltung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bauer Immobilien GmbH

Herr Florian Bauer

Friesenplatz 25

50672 Köln

Deutschland

fon ..: 0049 221 650 282 90

web ..: https://www.investment-bauer.de/

email : info@investment-bauer.de

Immobilien als Kapitalanlage gewinnt seit geraumer Zeit immer mehr an Bedeutung. Die Konsequenz: Preise und Mieten steigen. Die Frage, die sich Investoren stellen, lohnt sich die Geldanlage noch? Experten sind sich bei der Antwort zur sichersten Kapitalanlage einig: JA! Das historische Niedrigzinsumfeld und die Zukunftsaussichten der Kapitalanlage Immobilien insbesondere in den Metropolen spielen eine wesentliche Rolle und die Investoren können sich auch ertragreiche Renditen freuen! Die Kapitalanlage Immobilien ist den anderen Anlageformen überlegen.

Florian Bauer ist Gründer der Bauer Immobilien GmbH, einem in Köln ansässigen Spezialisten für deutschlandweite Immobilieninvestments. Sein Unternehmen hat sich zur Aufgabe gemacht, Kapitalanlegern den Zugang zum Immobilienmarkt zu erleichtern. Das gelingt Florian Bauer seit mehreren Jahren erfolgreich mit hoher Kundenzufriedenheit. Dabei stehen Kundenwünsche, Transparenz und absolute Zuverlässigkeit als klare Tugenden im Mittelpunkt der Unternehmensphilosophie.

Als Geschäftsführer ist er auf fachkompetente und zuverlässige Mitarbeiter angewiesen. Diese stehen ihm teilweise schon seit der Gründung zur Seite und erzielen erstklassige Ergebnisse beim Realisieren der Immobilieninvestments ihrer Kunden.

Bei der Bauer Immobilien GmbH ist jeder in guten Händen. Für seine Kunden und Investoren gehen Florian Bauer und sein Team immer die „Extrameile“.



Pressekontakt:

Bauer Immobilien GmbH

Herr Florian Bauer

Friesenplatz 25

50672 Köln

fon ..: 0049 221 650 282 90

web ..: https://www.investment-bauer.de/

email : info@investment-bauer.de