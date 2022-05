Schneller, sicherer, besser: das neue SSD Webhosting von DM Solutions

Hanauer Webhoster bietet Kunden ab sofort Webhosting mit neuen NVMe Festplattem

Wenn man sich in der Welt des Webhostings bewegt, dann ist Geschwindigkeit alles. Denn die Geschwindigkeit und damit auch die Ladezeit einer Webseite sind maßgeblich von der Geschwindigkeit des Servers, auf dem sie liegt, abhängig. Dass der Erfolg einer Webseite eben oftmals gerade mit den Ladezeiten steht oder fällt, weiß der im hessischen Hanau ansässige Webhoster DM Solutions ganz genau. Der Hoster hat sein SSD Webhosting Angebot https://www.dmsolutions.de/ssd-webhosting.html deshalb erneut optimiert und bietet seinen Kunden ab sofort SSD Webhosting mit neuen und pfeilschnellen NVMe Festplatten.

„Dank der neuen NVMe Festplatten sind unsere Server jetzt noch performanter und schneller. Und das wiederum wirkt sich natürlich auf die dort gehosteten Webseiten aus. Diese verfügen jetzt über noch kürzere Ladezeiten. Das bringt zahlreiche Vorteile für unsere Kunden mit sich. Denn zum einen legt Google großen Wert auf eine hohe Ladegeschwindigkeit und belohnt schnelle Webseiten mit einem dementsprechend guten Ranking. Zum anderen erhöht sich dadurch aber auch die Nutzerfreundlichkeit einer Seite. Wussten Sie schon, dass mehr als ein Drittel aller Nutzer wieder abspringen, wenn eine Webseite mehr als zwei Sekunden zum Laden braucht? Bei mehr als fünf Sekunden sind es sogar 90% der Nutzer, die sich wieder verabschieden. Das ist dann natürlich massig Umsatz, der da verloren geht. Kurze Ladezeiten sorgen für zufriedene Nutzer und somit auch für eine erhöhte Kaufbereitschaft. Vor allem bei Onlineshops ist eine hohe Ladegeschwindigkeit also das A und O. Die neuen NVMe Festplatten sind zudem extrem ausfallsicher. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Webseite aufgrund einer Störung mal nicht erreichbar ist, ist somit verschwindend gering. Für Kunden, die unser SSD Webhosting bereits nutzen, ist dieses Upgrade übrigens komplett kostenlos.“, so Danijel Mlinarevic, Gründer und Geschäftsführer von DM Solutions https://www.dmsolutions.de/ .

Leistungsstarkes , sicheres und grünes Webhosting von DM Solutions

DM Solutions setzt auf den Serverstandort Deutschland und auch der Support wird ausschließlich von in Deutschland ansässigen Technikern übernommen. Der Webhoster verzichtet dabei bewusst auf Callcenter. Stattdessen kommt hier firmeneigenes Inhouse-Personal zum Einsatz. Zudem werden sämtliche Server 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche von Technikern überwacht und es werden täglich Backups sämtlicher Daten angefertigt, die eine Woche gespeichert werden. Auf diese Weise kann der Webhoster bei seinem SSD Webhosting eine Server-Uptime von mindestens 99,9% garantieren.

Doch nicht nur auf der technischen Seite ist bei dem Webhoster alles im grünen Bereich. Auch in Sachen Klima- und Umweltschutz ist DM Solutions ganz vorne mit dabei. So werden sowohl Bürogebäude als auch sämtliche Server ausschließlich mit Ökostrom betrieben. Seit 2020 ist DM Solutions außerdem Partner von Eden Reforestation Projects und pflanzt für jeden verkauften Webhosting Account und jede verkaufte Domain mindestens einen Baum. Liebe zur Technik und zur Umwelt müssen sich also nicht ausschließen.

DM Solutions ist IT-Dienstleister für Webhosting, SEO und Webdesign mit Sitz in Hanau. DM Solutions deckt die gesamte Palette des Webseitenmanagements ab und bietet Ihnen professionelle Beratung, Homepagegestaltung und deren Betrieb. Mit dem Fokus auf Open-Source Software (wie z.B. Joomla, WordPress, uvw.) ist DM Solutions einer der führenden, aufstrebenden IT-Dienstleister in Deutschland. Als ausgewiesener und mehrfach zertifizierter Spezialist für Webhosting betreut DM Solutions gegenwärtig weit über 3000 Kunden aus 14 Ländern der EU. Am schnelllebigen IT-Markt ist DM Solutions aufgrund seiner Erfahrung, der Fachkompetenz und seines ausgewogenen Preis-/Leistungsverhältnisses eine unverzichtbare Größe am Markt.

Kontakt

DM Solutions e.K.

Danijel Mlinarevic

Friedrichstr. 50A

63450 Hanau

06181 – 5023010

presse@dmsolutions.de

https://www.dmsolutions.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.