Unfallauto? Wo verkaufen?

Auch wenn der Deutsche Wetterdienst, der in Offenbach am Main ansässig ist, keinen Schnee oder Regen hervorgesagt hat, kann es passieren, dass das Auto Opfer eines heftigen Regens geworden ist und man einen Unfall damit hatte.

Vielleicht sind die Reparaturkosten, die aufgrund des Unfalls anfallen, zu hoch und man möchte einfach nur möglichst schnell das Fahrzeug loswerden, bevor weitere Kosten wie für Bergung und Verschrottung auf einen zukommen.

In diesem Fall lohnt es sich stets, Autoankauf-Offenbach a.M. anzurufen und den Unfallwagen zum Verkauf anzubieten.

Autoankauf-Offenbach a.M. bewertet das Auto auf neutraler Basis und schleppt das Unfallauto ohne Kosten für den Eigentümer ab; ebenso wird die Abmeldung gebührenfrei von Autoankauf-Offenbach a.M. erledigt.

Autoankauf-Offenbach a.M. zahlt faire Höchstpreise für Unfallautos; der Kaufpreis wird bei Abholung des Unfallautos bar vor Ort geleistet.

Autoankauf-Offenbach a.M. kauft jedes Auto

Autoankauf-Offenbach a.M. kauft nicht nur Unfallfahrzeuge an, sondern auch Fahrzeuge mit hohem Kilometerstand oder ohne TÜV, ebenso Autos mit Motorschaden. Gerade kurz vor einer fälligen TÜV-Hauptuntersuchung gilt es, sich zu fragen, ob sich Investitionen in das Auto für den Besitzer noch lohnen oder ob er nicht besser das Auto verkauft.

Aber auch Fahrzeuge in einem tadellosen Zustand werden von Autoankauf-Offenbach a.M. zu einem fairen Preis angekauft, der oft über dem Preis liegt, der auf dem privaten Automarkt für das Fahrzeug erreicht werden kann.

Dabei spielt es keine Rolle, um welches Modell oder welche Marke es sich handelt – es werden alle Arten von Fahrzeugen angekauft, auch Kleinbusse oder Transporter und es wird ein reeller Zeitwert für jedes Fahrzeug ermittelt und gezahlt.

Mit mehreren Jahrzehnten an Erfahrung im Autoankauf zeichnet sich Autoankauf-Offenbach a.M. als zuverlässiger und fairer Autoankauf aus und verfügt über eine hohe Qualifikation in der Bewertung von gebrauchten Auto sowie im Abtransport und der Regelung der Formalia beim Autoverkauf.

Mit einem derart seriös arbeitenden Autoankauf fährt man immer gut – kontaktieren Sie uns einfach telefonisch für eine Anfrage zu einem Auto, das Sie verkaufen möchten: 0157 50 93 4959 oder https://www.autoankauf-schumacher.de/autoankauf-offenbach-am-main/

Pressekontaktdaten:

Autoankauf Schumacher

Boyer Str. 36

45329 Essen

Herr Khaldoun Bourhan

Telefon +49 176 2045 0358

Web: https://www.autoankauf-schumacher.de