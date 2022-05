Unkonventioneller Autoankauf in Rosenheim, die den realen Wert des Autos widerspiegeln

In der Wissenschaftsstadt Rosenheim stellt es eine regelrechte Wissenschaft dar, ein gebrauchtes Auto privat zu verkaufen: Online-Autobörsen, Automärkte und Zeitungen erfordern einen hohen zeitlichen und finanziellen Einsatz, sein altes Auto verkaufen zu können.

Abhilfe vor den hohen Einsatzkosten zum Verkauf des Gebrauchtwagens bietet Autoankauf Rosenheim mit seinem schnellen und unkonventionellen Autoankauf. Es werden alle Gebrauchtwagen angekauft – mit Schäden oder schadenfrei.

Bei jedem Fahrzeug wird eine neutrale Bewertung vorgenommen und es werden absolute Höchstpreise für jedes Fahrzeug gezahlt, die den realen Wert des Autos widerspiegeln.

Vorteile von Autoankauf Rosenheim

Autoankauf Rosenheim führt nicht nur eine faire Bewertung des anzukaufenden Fahrzeugs vor, sondern zahlt den festgestellten Preis auch sofort bar vor Ort und nimmt das Auto mit einem Schleppfahrzeug mit. Auf Wunsch wird auch kostenfrei die Abmeldung des Fahrzeuges vorgenommen. Natürlich erhält man einen regulären Kaufvertrag, der einen aller Pflichten zu dem Fahrzeug entbindet.

Für eine Anfrage bezüglich des Preises, der für das Auto gezahlt wird, kann man Autoankauf Rosenheim kontaktieren, die Fahrzeugdaten durchgeben und beschreiben, in welchem Zustand sich das Auto befindet. Man erhält eine Preisauskunft, die auch eingehalten wird, es wird nicht vor Ort nachverhandelt und der Preis wird nicht gedrückt. Dafür sollten die gemachten Angaben jedoch auch der Wahrheit und dem realen Zustand des Fahrzeuges entsprechen und sich eine „kleine Schramme am Kotflügel“ nicht als Totalschaden mit Achsbruch herausstellen.

Ein guter Zweck

Manch Rosenheimerer tut sich schwer, sein altes und heißgeliebtes Auto abzustoßen und mag es vielleicht auch nicht in die (gebührenpflichtige) Schrottpresse geben zur Endentsorgung. Diese Autobesitzer dürfen beim Verkauf an Autoankauf Rosenheim beruhigt darüber sein, dass ein großer Teil der alten und defekten Fahrzeuge von Autoankauf Rosenheim zum Beispiel nach Afrika verschifft werden, wo sie liebevoll wieder aufgerüstet und fahrtüchtig gemacht werden. So erfüllt sein einst gerne gefahrenes Auto noch lange Zeit einen sinnvollen Dienst, statt auf dem Autofriedhof zu enden. Für viele wird dieses beruhigende Gefühl einen Ausschlag geben, sich an Autoankauf Rosenheim zu werden, wenn sie ihr altes und defektes Auto gut weiterverwertet wissen wollen.

Mehr Infos unter https://www.auto-ankauf-exports.de/autoankauf-rosenheim/

