enen endless energy GmbH auf der Intersolar Europe 2022

Limburg a. d. Lahn, 2. Mai 2022 – Unter dem Motto „Connecting Solar Business“ ist auch die enen endless energy GmbH, ein deutsches PV-Unternehmen, auf der diesjährigen Intersolar Europe vom 11. bis 13. Mai vertreten. Partner, Investoren und Interessenten können sich an Stand A4.213 über die Services der enen endless energy GmbH rund um Photovoltaik informieren.

Auf der weltweit führenden Fachmesse für Solarwirtschaft in München kommen internationale Hersteller, Zulieferer, Großhändler, Dienstleister, Projektentwickler und -planer sowie Start-ups zusammen, um sich über Trends, Innovationen und Geschäftspotentiale auszutauschen.

Seit 2002 sind erneuerbare Energien das Kerngeschäft der enen endless energy GmbH. Europaweit hat das Unternehmen bereits PV-Projekte mit mehr als 750 MWp Photovoltaikleistung umgesetzt und 45 Projekte im Auftrag für Dritte durchgeführt.

Am Messestand informiert der deutsche Solarpionier unter anderem über:

– Betrieb und Wartung von Solarstromanlagen (O&M)

– PV-Dachanlagen für gewerbliche und industrielle Anwendungen

– PV-Freiflächenanlagen

– Projektentwicklung

„Wir freuen uns, endlich wieder vor Ort auf der Messe sein zu können und uns persönlich mit anderen Experten sowie Interessenten auszutauschen“, sagt Jürgen Mäurer, Geschäftsführender Gesellschafter der enen endless energy GmbH. „Umweltschutz ist für unser Unternehmen eine Herzensangelegenheit. Mit dem neuen Slogan „solar for future“ in unserem Logo wollen wir noch einmal mehr nach außen tragen, dass wir die Zukunft unserer Energieversorgung in den erneuerbaren Energien – in unserem Fall in der Photovoltaik – sehen.“

Investieren und Intersolar-Gratisticket sichern

Als besonderes Highlight erhalten Investoren der aktuellen Crowdinvesting-Kampagne „Bündel 7“ – ab einem Investment von 1000 EUR – ein Gratisticket für die Messe. Angefordert werden kann das Ticket unter messe@enen.energy.

Die enen endless energy GmbH leistet seit 20 Jahren einen konkreten Beitrag, bewusst und aktiv alternative und nachhaltige Formen der Stromgewinnung aus erneuerbaren Energieträgern bereitzustellen. Die Entwicklung, die Finanzierung sowie der Bau und der Betrieb von ertragsstarken Freiflächen- und Aufdach-Photovoltaikanlagen in Deutschland ist seit 2008 das Kerngeschäft des Unternehmens. Im Jahr 2021 wurde enen mit dem Bonitätszertifikat CrefoZert der Creditreform ausgezeichnet und gehört damit zu den bonitätsstärksten 2 % der deutschen Firmen.

