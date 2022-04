Hexenmarkt auf Burg Satzvey am 1. Mai 2022

Freilicht-Veranstaltung im mittelalterlichen Ambiente für die ganze Familie + Magischer Markt im Bourbonensaal mit Zauberutensilien, Fantasy, Manga + Hexenbesenführerschein + Live-Musik von Mythemia

Am 1. Mai verwandelt sich die mittelalterliche Burg Satzvey in einen wahren „Hexenkessel“. Allerlei Spukwesen tummeln sich rund um die Burg und treiben so manchen Schabernack mit den kleinen und großen Besuchern der Wasserburg. Wer den Hexenbesenführerschein erwerben möchte, dem wird an verschiedenen Stationen die Möglichkeit dazu geboten.

Auf dem weitläufigen Parkgelände der Burg preisen verschiedenste Händler allerlei Waren an und locken mit erlesenen Kostbarkeiten – ob mittelalterliche Gewandungen oder Räucherwerk, kulinarische Leckerbissen oder feinstes Hexengebräu. Faszinierende Zauberwesen mischen sich dabei immer wieder unter die Besucher aus der „Menschenwelt“. Für Live-Musik sorgt die Band Mythemia mit Fantasy-Folk-Rock.

Der magische Markt im Bourbonensaal – ausgerichtet vom Euskirchener Laden „Lothlorien’s Elbenreich“ – entführt in fremde Welten voller magischer Wesen, Zauberer und Hexen. Hier findet man alles Wissenswerte über die Kreaturen der Nacht. Neben einer großen Auswahl an magischem Zubehör, Fantasy-Spielen und Harry-Potter-Artikeln werden auch japanische Mangas und koreanische Webtoons samt Merchandise angeboten.

Eine Verkleidung nach Hexenart oder Cosplay-Kostümierung ist gern gesehen.

Hexenmarkt: Sonntag, 1. Mai 2022, 12 bis 19 Uhr.

Ort: Burg Satzvey, An der Burg 3, 53894 Mechernich-Satzvey

Eintritt: Erwachsene VVK 9 Euro/TK 11 Euro; Jugendliche/Studenten/ Schüler VVK 6,50 Euro /TK 9 Euro; Kinder (4-12 Jahre) VVK EUR 5/TK EUR 7; Familienkarte VVK 23 Euro /TK 29 Euro; Kinder unter 4 Jahren frei.

Kartenvorverkauf über: https://www.rheinruhrticket.de/rrt/ajax.aspx/shop/b7849a1c-ec99-4a38-8186-51c66de2ab3f.html

Weitere Informationen unter www.burgsatzvey.de.

