reserved4you – Neuer Wind im Bereich Buchungsplattformen

Das Startup reserved4you tritt in den Markt der Buchungsplattformen ein – und erfindet diesen völlig neu. Nach der Gründung im Jahr 2019 und einer turbulenten Zeit rund um Corona launched das Unternehmen im April 2022 seine Website und Apps. Rund 300 Interessent*innen warten auf den Start der Plattform, der neue Kund*innen verspricht.

Keine Provisionen, transparente Kosten, hervorragendes Terminmanagement, professioneller online Auftritt für Geschäftspartner*innen: damit überzeugt das Modell des Jungunternehmens. Bisher spezialisiert das Team sich auf Kosmetik. Eine Erweiterung des Angebots ist in Planung.

Für Kund*innen ist der direkte Zugang zu einer Vielzahl von Bereichen anziehend. Bereits jetzt haben sie die Möglichkeit die praktische Terminverwaltung für Dienstleistungen im Kosmetikbereich zu nutzen.

Keine versteckten Kosten für Dienstleister*innen, keine Vielzahl an Apps für Kund*innen

„Unsere Vision ist es, eine neue Buchungsplattform zu gestalten. Dabei setzen wir auf unkomplizierte Problemlösungen: Für Dienstleister*innen gibt es monatliche Festpreise und keine Kosten durch die Berechnung des Umsatzes oder der Kundenanzahl. Damit unterscheiden wir uns von anderen Marktteilnehmer*innen und bieten eine effiziente Alternative. Unsere Geschäftspartner*innen wissen durch unser Buchungssystem ohne Provision, welche Kosten auf sie zukommen“, fasst Founder und CEO Hadi Ballout die Ziele des Startups zusammen. Ihre Geschäftspartner*innen werden dadurch online Kund*innen gewinnen und sich professionell aufstellen.

„Der erste Bereich auf unserer Plattform ist die Terminverwaltung für Kosmetik Dienstleistungen.“, führt Founder und CEO Pia Lulei weiter aus. „Es geht vorerst darum, Buchungen und Reservierungen auf einer Plattform aus verschiedenen Bereichen zu verwirklichen. Kund*innen benötigen nur ein Kundenprofil, um Zugang zu vielen Bereichen zu haben, ohne zusätzliche Apps herunterzuladen.“

So funktioniert reserved4you

Geschäftspartner*innen melden sich online an. Sie wählen ein Paket, welches auf die individuellen Bedürfnisse der Unternehmen angepasst ist. So verfügen sie über verschiedene Zugriffe. Es ist für Dienstleister*innen leicht, mit dieser Software eine professionelle online Präsenz aufzubauen und die eigene Reichweite zu erhöhen und Kund*innen zu gewinnen.

Nach der Anmeldung sind die Dienstleister*innen im Buchungssystem von Kund*innen auffindbar. Diese wählen im online Kalender den gewünschten Termin, buchen und genießen hervorragenden Service bei den reserved4you Geschäftspartner*innen.

Über reserved4you:

reserved4you ist ein ambitioniertes Startup mit Sitz in Berlin. Das junge Unternehmen hat das Ziel, der erste Online Marktplatz im Dienstleistungsbereich ohne Provisionsmodell zu sein. Dafür bieten sie ein neues System für Dienstleister*innen an, mit dem sie das Management ihrer online Terminbuchungen verbessern.

Im Marktvergleich bietet reserved4you Dienstleister*innen ein günstiges Preismodell. Dieses kommt zustande, da das Startup auf monatliche Provisionen von ihren Geschäftspartner*innen verzichtet.

Auch für Kund*innen ist die Buchungsplattform interessant. Sie finden hier ein flexibles Buchungssystem, das mehrere Bereiche kombiniert, ohne mehrere Apps herunterzuladen. Aktuell erobert reserved4you den Bereich Kosmetik. Bis zum Ende des Jahres sind fünf weitere aufregende Kategorien geplant.

Bereits nach kurzer Zeit hat reserved4you mit einer Reihe von zufriedenen Geschäftspartnern*innen zahlreiche erfolgreiche Terminbuchungen abgeschlossen.

reserved4you ist ein einzigartiger Marktplatz für Online Buchungen, Reservierungen und Lieferungen. Wir kombinieren mehrere Bereiche auf nur einer Plattform. So schaffen wir mit innovativen Management-Tools eine effiziente und kostengünstige Lösung für alle Dienstleister*innen, denn wir lösen uns vom überteuerten und nicht zeitgemäßen Provisionsmodell und bieten dafür monatliche Festpreise an.

