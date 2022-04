Hochwertige Fördertechnik direkt vom Hersteller

Die Herstellung von Abrollern und Tragrollen, insbesondere für Bleche, Kabel, Bänder, Tapeten und Teppiche, sind die Kernkompetenzen des Unternehmens Müller Fördertechnik.

Basierend auf jahrelanger Erfahrung wird auf die unterschiedlichsten Kundenanforderungen individuell eingegangen.

Qualität Made in Germany

Die Mitarbeiter von Müller Fördertechnik können die hier produzierten Tragrollen und Abwickler auch nach individuellen Kundenwünschen anfertigen.

Dabei werden Blech- und Kabelhersteller und deren Händler ebenso erfolgreich beraten und ausgestattet wie Tape-, Teppich- und Tapetenproduzenten. Groß- und Einzelhändler, die ihre Produkte an den Endverbraucher weiterverkaufen möchten, erhalten eine überzeugende Fülle an geräuscharmen und leichtgängigen Tragrollen. Suchen und bieten Sie Alternativen an, wenn sich qualitativ hochwertige Standardprodukte nicht als wirksam erwiesen haben. Wachsende Kundenzufriedenheit ist eine Bestätigung der Firmenphilosophie.

Expresslieferungen gehören zu einem zuverlässigen Service um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Produktion zu gewährleisten. Abroller und Tragrollen in verschiedenen Größen und Ausführungen erleichtern gewerblichen Kunden die Auslieferung ihrer Produkte.

Durch das stetige Wachstum der zufriedenen Kundschaft entstehen bei Müller Fördertechnik immer neue Arbeitsplätze, für die qualifizierte Mitarbeiter gesucht und gefunden werden. Das Prädikat – Made in Germany – erhalten hier nur Konstruktionen aus hochwertigen Materialien, welche durch ausgebildete Facharbeiter entstehen.

Nicht weit entfernt der Ruhrgebietsstadt Dortmund hat sich Müller Fördertechnik in Bergkamen niedergelassen. Mit schneller Erreichbarkeit des Kamener Kreuzes und des Dattel-Hamm-Kanales ist ist es für das Unternehmen problemlos möglich, georderte Aufträge schnellstmöglich auszuliefern. Telefonisch und selbstverständlich auch persönlich stehen hier von Montag bis Freitag zwischen 9.00 und 17.00 Uhr jederzeit kompetente Ansprechpartner zur Verfügung. Für die kleine Speziallieferung bis zum stückzahlgroßen Auftrag wird sich die Zeit genommen, die einen zuverlässigen Service ausmacht.

