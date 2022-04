Pfullingen. Klett Immobilien Service GmbH investiert und stellt sich neu auf

Durchstarten mit Rückenwind- Klett Immobilien & Service nun TOP Sozial zertifiziert

Seit der Übernahme der Immobilien Service Klett GmbH im Jahr 2018 hat Geschäftsführer Dipl. Immobilienwirt (DIA) Michael Fuchs mit seinem Team eine grandiose Entwicklung durchgemacht. Der Pfullinger Immobiliendienstleister ist bei Themen Hausverwaltung, Immobilienverkauf und Vermietung im Kreis Reutlingen bekannt. Nach über 30 Jahren Firmengeschichte stellt sich das Unternehmen jetzt neu auf. Mit Investitionen von über 50.000 Euro, mit neuem Geschäftsfeld, TOP Sozial Zertifizierung und Mitarbeiterwachstum weht ein frischer Wind im Unternehmen.

Michael Fuchs schafft Arbeitsplätze in Pfullingen, hat sein Team nun von zwei auf sechs Mitarbeiter erweitert und auch den Unternehmensumsatz verdreifacht. Die Anzahl der betreuten Wohneinheiten stieg auf über 900 an. 50 Objekte werden in der Immobilienverwaltung betreut. Ein stark aufstrebender Bereich. In ihrem Leistungsspektrum „verwalten, verkaufen, vermieten“ decken sie alle Elemente der Verwaltung von privaten und gewerblichen Immobilien auf hochprofessionellem Niveau ab. Auch die Erstellung von Energieausweisen, und vieles mehr, gehört ins Angebot des Premiumbetreuers. Sie nehmen den Menschen die Arbeit ab, mit der sich die wenigsten auskennen.

Ein neuer Geschäftsbereich wird derzeit etabliert, denn Michael Fuchs ist anerkannter Gutachter und Dekra zertifizierter Sachverständiger für Immobilienbewertungen. Aus diesem Grunde ist er auch Mitglied im Immobilienverband Deutschland IVD Süd e. V. der Immobilienberater, Makler, Verwalter und Sachverständigen. Zukünftig werden neben Gutachten, Beratung und Vorträgen auch Schulungen für Mitarbeiter und Services angeboten.

Seine gute Vernetzung in der Region, beispielsweise im Managerbund Reutlingen e.V., ist hilfreich. Bei Projekten mit Partnern wurde aktuell ein Investitionsvolumen in Höhe von 50.000 Euro in die Hand genommen. Beispielsweise wurde in die weitere Digitalisierung, Telefonanlage, Software, Prozesse und in 24/7 IT Managed Services investiert. „Neben Produktivität, Mobilität sind Datenschutz und IT Sicherheit wichtige Themen.“ betont Michael Fuchs.

Aber auch die Zusammenarbeit, Zufriedenheit und die Firmen-Identifikation seines Teams sind ihm sehr wichtig. Michael Fuchs sieht sich als Partner seiner Kunden und legt die Arbeit mit ihnen auf Langfristigkeit an. Dabei ist ihm die Begegnung auf einer guten menschlichen Grundlage genauso wichtig wie qualitativ hochwertige Leistung vor dem Hintergrund steigender Kundenerwartungen und immer komplizierterer gesetzlicher Anforderungen. Professionelle und menschliche Arbeitsweise sind für ihn kein Widerspruch.

Aus diesen Gründen wurde KLETT Immobilien & Services Mitglied der TOP Sozial Charta und entwickelte eine CSR- Strategie mit der Unternehmensberatung APROS Consulting & Services GmbH. Das Unternehmen wird bei Themen wie Weiterentwicklung und Umsetzung von Strategie, Marketing bis Öffentlichkeitsarbeit schon länger durch das APROS Team unterstützt.

Mit Michael Fuchs werden die Projektpläne umgesetzt und auch die Werte der TOP Sozial Charta hat er für sich und seine Mitarbeiter übernommen. Beispielsweise genießen die Kollegen Homeoffice Möglichkeiten, Flexibilität bei den Arbeitszeiten und Teilzeitangebote. Während der Arbeitszeiten gibt es kostenfreie Snacks und Getränke. Mit Mitarbeitergesprächen und individuellen Weiterbildungsangeboten bleiben alle auf dem neuesten Stand der Anforderungen.

im Bereich des nachhaltigen Arbeitens hat sich bei Klett schon vieles bewegt. So wurde in die Digitalisierung investiert. Es wird digital und bei Bedarf mobil gearbeitet und kommuniziert. Auch Videokonferenzen und Online Eigentümerversammlungen mit Kunden u.v.m. sind nun möglich. Ausdrucke auf Papier werden nur noch auf Wunsch von Kunden gemacht, der Papierverbrauch konnte so um 60% reduziert werden. Papierabfälle werden recycelt, Strom und Heizung kommen aus erneuerbaren Energien, ein Elektroauto gehört in den Fuhrpark des Unternehmens. Sie kaufen vor allem lokal ein. So stärkt er seine Partner in Pfullingen und Umgebung.

Auch das lokale Engagement ist ihm wichtig. Der Tennisclub VFL Pfullingen und ein Golfclub werden unterstützt. Auch an Spenden durch Aktionen, die der Managerbund Reutlingen durchführt ist er beteiligt. Derzeit werden das soziale Engagement und die Prozesse weiter ausgebaut.

Michael Fuchs und das Team der „Klett Immobilien Service GmbH“ nutzen den frischen Wind zum Ausbau des Kundenservices und treiben das Wachstum. So sollen in der nächsten Zeit bereits größere Büro- und Schulungsräume in Pfullingen gesucht werden. Wir drücken die Daumen – für Michael Fuchs und sein Team.

