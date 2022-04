Direktbuchungen für Ihr Hotel maximieren Erfolgreich4you

Direktbuchungen maximieren mit lokalen Online-PR-Marketing für die regionale Suche in Suchmaschinen wie Google

Wussten Sie dass, über 80 Prozent aller Urlauber sich bereits vorab über Ihr Reiseziel im Internet informieren? Egal ob Urlaub oder Geschäftsreise, die Reiseziele werden im Internet recherchiert. Dabei werden nicht nur in Buchungsportalen übers Internet Recherchen eingeholt, es werden auch viele regionale Suchergebnisse zum Reiseziel aufgerufen um sich umfangreich über Übernachtungs- und Freizeitmöglichkeiten zu informieren.

Hotelbetriebe die in der regionalen Suche des Zielortes wahrgenommen werden, haben dabei die größeren Chancen auf Direktbuchungen der Gäste. Um dies zu erreichen, muss die Hotelwebseite optimiert werden und ein Buchungssystem auf der Webseite integriert werden. Zusätzlich werden eine Reihe von Einträgen Ihres Hotels erstellt, damit die Sichtbarkeit ihrer Hotelwebseite in den Suchanfragen steigt. Diese Maßnahmen schaffen Unabhängigkeit von Online-Buchungsportalen wie die Agentur Erfolgreich4you auch in “ Hotel Marketing Tipps -mehr Buchungen durch Sichtbarkeit“ deutlich macht.

Wichtig dabei ist, dass Gäste auch auf der Hotelwebseite buchen können. Buchungen über OTAs wie „booking.com“ haben auch hohe Stornierungsraten. 80 Prozent der Gäste legen Wert auf flexible Stornierungsbedingungen und 60 Prozent nehmen auch Gebrauch davon. Für Hoteliers stellt das ein unkalkulierbares Risiko dar, wobei die Rate von Stornierungen die direkt auf Hotelwebseiten gemacht werden, wesentlich geringer ist.

Eine mobil-optimierte Webseite ist dabei unbedingt erforderlich. Die Gäste haben heute alle ein Smartphone und benutzen dieses auch um ihren Urlaub zu planen. Die Buchung muss über ein solches Smartphone jederzeit einfach auf der Hotelwebseite möglich sein. Die Gäste heute wollen aber mehr: sie suchen nicht nur eine Übernachtungsmöglichkeit, sie suchen nach dem besten Angebot das auch ihre Freizeitaktivitäten mit einbezieht. Ob das Sport, Veranstaltungen oder ein Besuch in einem Restaurant oder im Spa-Bereich ist.

Hotels die bekannt für Veranstaltungen sind, erreichen mehr Aufmerksamkeit bei den Gästen. Wenn sie Veranstaltungen, Hochzeiten oder Ähnliches in Ihrer Location abhalten, sollten Sie auch in das richtige PR-Marketing investieren. Nur wenn Einträge in den Suchmaschinen auf Ihr Angebot verweisen, sind das auch nachhaltige Ereignisse von denen Ihr Hotelbetrieb auch in Zukunft profitieren kann. Dabei kann auch die Agentur Ihre Veranstaltung über große deutschsprachige oder internationale Webseiten bekannt machen. Diese Einträge bleiben über Jahrzehnte im Internet auffindbar und stärken so Ihre Sichtbarkeit bei Google und anderen Suchmaschinen.

Das richtige online-Marketing in der lokalen Suche der Suchmaschinen ist ein entscheidender Faktor mit dem Sie regional mehr Sichtbarkeit erreichen, und sich auch gegen Ihre Mitbewerber durchsetzen können. Investieren Sie lieber in nachhaltige Sichtbarkeit und senken Sie damit mittelfristig die Vertriebskosten für Ihre Vermarktung. Sie schaffen damit Direktbuchungen in Ihrem Hotel ohne weitere Werbekosten. Machen Sie Ihr Unternehmen sichtbar in Google und Co mit der Agentur Erfolgreich4you.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Erfolgreich4you

Frau Barbara Winter

Haag 17

9064 Magdalensberg

Österreich

fon ..: +436644362486

web ..: https://www.erfolgreich4you.at/

email : office@erfolgreich4you.at

Erfolgreich4you ist eine Agentur die Dienstleistungen im Bereich Büroservice, IT-Service und PR-Marketing anbietet. Angesiedelt in Klagenfurt am Wörthersee, ist die Agentur eine Top-Adresse. Mit dem Service „PR-Marketing“ von Erfolgreich4you werden kostengünstige Lösungen in diesen Bereichen für lokale und überregionale Kunden möglich.

