Neuer Logistik Kanal auf YouTube gestartet

Videos zeigen einen Blick hinter die Kulissen der Transportlogistik für Import und Export

Die Excellence Global Logistics GmbH führt mit einem neuen YouTube Kanal die Zuschauer hinter die Kulissen der Transportlogistik.

Import und Export sind der Motor der deutschen Wirtschaft. Deutschland wird nicht umsonst „Export-Weltmeister“ genannt – auch wenn bei genauer Betrachtung Deutschland nur auf Platz zwei der Welt ist.

Selbst die Unternehmen, die Import und Export betreiben, wissen aber oft nicht, wie die Transporte tatsächlich ablaufen.

Der neue Logistik Kanal von Excellence Global Logistik (EGL) soll hier Abhilfe schaffen. Alle zwei Wochen veröffentlichen die Logistik Profis von EGL ein Video, in dem sie interessante Einblicke in die Transportketten geben.

„Die meisten Logistik Videos auf YouTube sind langweilige Power Point Präsentationen.“, sagt Holger Hille, der schon die ersten sechs Videos für den Kanal aufgenommen hat. Bei weiteren Videos werden auch seine Kollegen ihre Themen vorstellen.

„Wir wollen das besser machen. Wir nehmen bei der Arbeit die Kamera mit. Anstelle von Textfolien zeigen wir die Praxis: Alles, was gut läuft, aber auch mal die Dinge, die schieflaufen. Wo wir kein Video drehen können, versuchen wir wenigstens mit echten Fotos einen Einblick zu geben.“

Eine erste Auswahl an Videos ist bereits unter dem folgenden Link verfügbar:

https://www.youtube.com/c/ExcellenceGlobalLogisticsGmbH

Weitere Videos sollen in 2-wöchigem Rhythmus folgen.

Excellence Global Logistics ist eine internationale See- und Luftfrachtspedition mit Hauptsitz in Rüsselsheim bei Frankfurt. EGL bietet Ihnen professionelle Lösungen für Ihre Logistikprojekte und ist zuverlässiger Partner für Luft, See, Straße und Bahn.

Firmenkontakt

Excellence Global Logistics GmbH

Sebastian Buck

An den Weiden 118

65428 Rüsselsheim

+49 69 870 089 40

+49 69 870 089 429

pr@excellence-global-logistics.com

https://excellence-global-logistics.com

Pressekontakt

DigiStage GmbH

Ralf Skirr

Reichswaldstr. 29 – 31

67663 Kaiserslautern

+49 (0)631 2040 98 48

pr@excellence-global-logistics.com

https://internet-online-marketing.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.