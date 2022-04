Neuer Standort Hamburg der EXECUTIVE SERVICES GROUP

Die TRESCO Personalberatung Torsten Kapmeier wird Partner der EXECUTIVE SERVICES GROUP

Die EXECUTIVE SERVICES GROUP als Zusammenschluss selbständiger Personalberatungen hat als neuen Partner die TRESCO Perosnalberatung Torsten Kapmeier in Hamburg gewinnen können. Torsten Kapmeier hat seine Personalberatung vor knapp 20 Jahren in Hamburg gegründet und unterstützt seitdem Industrieunternehmen deutschland- und europaweit bei der gezielten Suche von Experten und Managern für Schlüsselpositionen.

Mit dieser Partnerschaft erlangt die EXECUTIVE SERVICES GROUP in Hamburg einen neuen Standort im Norden, der die bundesweiten Standorte vervollständigt. Die TRESCO Personalberatung als Partner der EXECUTIVE SERVICES GROUP unterstützt Industrieunternehmen mit dem Direct-/Executive-Search sowie in Norddeutschland mit Outplacement-Beratung und Business Coaching. Von der Partnerschaft profitieren die Kunden der TRESCO Personalberatung durch ein größeres Netzwerk mit mehr als 30 Mitarbeiter*innen in der Gesamtgruppe. Den Vorteil für Kunden und Kandidaten sieht Torsten Kapmeier darin, dass „wir im Partner-Verbund durch eine intensive Zusammenarbeit unsere Kunden noch umfangreicher und besser beraten und TOP-Kandidaten entsprechend ihren persönlichen Wünschen kompetenter weiterempfehlen können.“

EXECUTIVE SERVICES GROUP Geschäftsführer Thomas Kottenhoff ist sich sicher: „Mit Torsten Kapmeier und der TRESCO Personalberatung haben wir jetzt einen erfahrenen Partner im Direct- und Executive-Search am Standort Hamburg gewonnen, der unsere Präsenz im Norden und unsere Branchenkompetenz erweitert.“ Und weiter: „Unsere Kunden profitieren von einem breiten Leistungsspektrum bei gleichzeitiger Spezialisierung der betreuenden Partner. Dadurch bekommen sie immer genau den Ansprechpartner, der ihre Aufgabenstellung am besten versteht und zielgerichtet löst.“

Die EXECUTIVE SERVICES GROUP Gesellschaft für Unternehmensberatung mbH ist ein unternehmergeführter Partnerverbund selbstständiger Personalberater. Insgesamt 9 Partner bieten unter dem Dach der EXECUTIVE SERVICES GROUP deutschlandweit die Direktsuche von Führungskräften und Spezialisten an. Die jeweiligen individuellen Branchen- und Beratungskompetenzen der einzelnen Partner werden in der Gruppe gebündelt und sind zentral abrufbar. Von diesem großen Branchen- und Beratungs-Know-how sowie der kundennahen Beratung profitieren hauptsächlich deutsche mittelständische Unternehmen.

