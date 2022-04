Zum 200. Jubiläum stellt Cognac De Luze VS, VSOP und XO-Cognacs in ein neues Licht und enthüllt einen neuen Markenauftritt.

Cognac De Luze: Markenrelaunch nach 200 Jahren

1822 entstand Cognac De Luze. Zum 200. Jubiläum stellt die französische Marke, die vom Haus Boinaud erzeugt wird, ihre VS, VSOP und XO-Cognacs in ein neues Licht und enthüllt einen neuen Markenauftritt: Verpackungen, Flaschendesign und Logo sind aufgefrischt. Der Claim der Marke ist jetzt: Taste the Finest.

Cognac De Luze bietet Fine-Champagne-Cognacs an, eine Assemblage aus den beiden renommiertesten Lagen der Region: Grande Champagne und Petite Champagne. Die Bodenbeschaffenheit dieser beiden Crus ermöglicht die besonders fruchtigen und feinen Aromen der Cognacs De Luze.

Auf den neu veredelten Flaschen werden die Verbraucher mit dem aus zwei Wölfen bestehenden Logo an die Finesse des Geschmackes und den kraftvollen Charakter der Aromen erinnert. Um die Finesse und Ausgewogenheit des Sortiments von Cognac De Luze bewusst genießen zu können, wurden auf den Verpackungen Informationen über die dominierenden Geschmacksrichtungen ergänzt.

Diese Praxis, ein Getränk dem Verbraucher zugänglicher zu machen, ist in der Weinbranche längst üblich. Doch auch Cognac De Luze möchte sowohl Cognac-Genießern als auch -Entdeckern neue Geschmackserlebnisse präsentieren. Auf den Verpackungen werden jetzt verschiedene Food Pairings und Genussempfehlungen – mit Eis, als Cocktail oder pur – je nach Produkt empfohlen. So harmoniert der etwas jüngere De Luze Cognac VS kalt getrunken beispielsweise wunderbar mit Sushi und der etwas ältere XO mit Ente oder Schokoladendesserts.

„Mit diesen neuen Verpackungen haben es Verbraucher leichter, im Rahmen einer Verkostung den Cognac De Luze zu finden, der am besten zu ihnen passt. Auch das gehört für uns zur Vision unserer Marke“, erklärt Remi Boinaud, Master Blender bei Cognac De Luze. „Bei der Gestaltung dieser neuen Verpackungen haben wir uns sprichwörtlich in die Haut unserer Kunden versetzt, aber auch an ein jüngeres Publikum gedacht, das wir ansprechen und gewinnen möchten.“ Denn Cognac ist wegen seiner fruchtigen, aromareichen und süßen Aromen zunehmend bei Konsumentinnen und Konsumenten um die Dreißig beliebt. Moderner Genuss: dies möchte Cognac De Luze mit seinem Rebranding zum 200. Jubiläum beweisen.

Die überarbeiteten Verpackungen sind weiterhin in den traditionellen Farben Blau und Rot der Familie De Luze gehalten, um das Erbe der im Jahr 1822 gegründeten Marke mit frischem Wind zu verjüngen. Der VS schmückt sich mit einer blauen Umverpackung als Symbol der Weisheit. Der VSOP prangt in Rot, das für Kraft und Stärke steht. Der XO ist jetzt in elegantes Nachtblau gehüllt. Diese subtile Farbwahl spiegelt die Eleganz der Aromen wider, die für Cognac De Luze typisch ist.

Die neuen Verpackungen des VS (ab EUR 36), VSOP (ab EUR 48) und XO (ab EUR 140) sind ab Mai 2022 erhältlich. Ein neues Kapitel in der Geschichte von Cognac De Luze beginnt.

