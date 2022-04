Steinteppich Logo – Der Eyecatcher für Eingang und Empfang

Individuell gestaltete Logos auf Steinteppich, verlegefertig erstellt mit der Airbrush Technik. sz art of airbrush erstellt diese speziellen Kunstwerke für Steinteppich Verlegebetriebe.

Verwendung finden Steinteppich Logos im privaten und gewerblichen Bereich. Von Motiven in Küche und Bad über Vereinswappen bis hin zu Firmenlogos reicht das Repertoire. Der Einsatz spezieller Farben und Versiegelungen macht diese abriebfest sowie öl- und benzinbeständig. Deshalb lassen sich die sogenannten ‚Qubo Paintings‘ auch problemlos in Garagen und Werkstätten einsetzen.

In der Manufaktur von sz art of airbrush hat man sich auf die Herstellung der Steinteppich Logos spezialisiert. Sie werden im Atelier vorgefertigt und auch über die Grenzen Deutschlands hinaus an Interessenten versandt. Jede transportfähige Größe kann bereits im Vorfeld erstellt werden, sodass auf der Baustelle keine Bauzeitverzögerung beim Steinteppich verlegen entsteht.

Je nach Einsatzgebiet und Kunde sind ganz unterschiedliche Motive gefragt: Im Privatbereich sind Windrosen auf Terrassen, Seesterne im Bad oder Willkommensgrüße im Eingang häufig gewünscht. Im gewerblichen Umfeld werden oft Firmenlogos und Schriftzüge eingesetzt. Auch Logos der Steinteppich Verlegebetriebe selbst stehen auf der Wunschliste weit oben.

Mit der Airbrush Technik lassen sich extrem detaillierte Motive darstellen, die ebenso haltbar sind wie der Steinteppich selbst. Die Steinteppich Logos behalten so dauerhaft ihre ansprechende Optik und ihre repräsentative Wirkung. Damit bieten Steinteppich Logos handfeste Vorteile gegenüber Bodenaufklebern und Motivteppichen.

Informationen zu weiteren Einsatz- und Bestellmöglichkeiten gibt es online auf https://sz-airbrush.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

sz art of airbrush

Frau Sandra Zimmermann

Bergeshöh 11

51709 Marienheide

Deutschland

fon ..: 016097741710

web ..: https://sz-airbrush.de

email : art@sz-airbrush.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

sz art of airbrush

Frau Sandra Zimmermann

Bergeshöh 11

51709 Marienheide

fon ..: 016097741710

web ..: https://sz-airbrush.de

email : art@sz-airbrush.de