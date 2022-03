Der deutsche Dolby-Tonmeister David Ziegler ist in der Kategorie „Best Immersive Audio Album“ für einen Grammy 2022 nominiert.

30. März 2022 – Am 3. April werden in Las Vegas die 64. GRAMMY AWARDS, die weltweit bedeutendsten Auszeichnungen der Musikbranche, verliehen. In 86 Kategorien werden Künstler, Produzenten und weitere Akteure des internationalen Musikgeschäfts für ihr Schaffen im vergangenen Jahr geehrt. Darunter Dolby-Tonmeister David Ziegler.

Zusammen mit dem Team um Fritz Hilpert von den Elektronik-Pionieren Kraftwerk (Immersive Mix Engineer), Jason Banks (Immersive Mastering Engineer) und Tom Ammerman (Immersive Producer) hat Ziegler das Album „Dear Future Self“ von Booka Shade im 3D-Audio Format Dolby Atmos abgemischt. Mit Erfolg: Das Dance-Music-Projekt hat mit seinen treibenden, raumgreifenden Beats die Grammy-Jury beeindruckt. Das Album war bereits für die 63. Grammy Awards in der Kategorie „Best Immersive Audio Album“ nominiert. Aufgrund von Covid-19 wurde die Verleihung im letzten Jahr verschoben.

David Ziegler zur Arbeit an dem Album: „Es ist immer ein Highlight meiner Arbeit, Mix-Engineers und Künstler bei ihren Dolby Atmos Mischungen unterstützen zu können und es war mir eine große Ehre und Freude mit Fritz Hilpert und Booka Shade bei dieser Produktion zusammen zu arbeiten.“

Hinter dem Elektronik-Duo Booka Shade stehen die deutschen Musiker Arno Kammermeier und Walter Merziger, die bereits seit den 90er Jahren die deutsche und internationale Elektro-Musikszene maßgeblich mit beeinflussen. Ihr 2020er Album „Dear Future Self“ wurde speziell im immersiven Audio-Format Dolby Atmos neu abgemischt, wodurch der Hörer noch intensiver in die Klangwelten der Musiker hineingezogen wird.

Arno Kammermeier in einem Interview der Fachzeitschrift Musikwoche: „Ich war überwältigt, als ich den Dolby Atmos-Mix unseres Albums in Berlin zum ersten Mal hörte.“

Das Album „Dear Future Self“ ist bei Streaming-Diensten wie Apple Music in Dolby Atmos erhältlich.

Wir drücken die Daumen und wünschen dem gesamten Team viel Glück in Las Vegas.

Dolby Laboratories mit Hauptsitz in San Francisco unterhält Zweigstellen auf der ganzen Welt. Von Filmen und Serien über Apps, Musik und Sport bis hin zu Gaming – bei Dolby verwandelt sich die Wissenschaft von Sehen und Hören in spektakuläre Erlebnisse für Milliarden Menschen weltweit. Dolby arbeitet mit Künstlern, Storytellern, Entwicklern und Unternehmen zusammen, um Unterhaltung und Kommunikation durch Dolby Atmos, Dolby Vision, Dolby Cinema und Dolby.io zu revolutionieren.

