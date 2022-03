Telemarketing Outsourcing. Lohnt sich Sekretariatsservice Outsourcing?

Die Entscheidung, das Telefonmarketing auszulagern, bedeutet, dass Sie keine Mitarbeiter rekrutieren, motivieren, die Arbeit überwachen, die Auswirkungen überprüfen oder Schulungen durchführen müssen. All dies übernimmt das Sekretariatsservice mit de

Lohnt sich Sekretariatsservice / Callcenter Outsourcing?

In welcher Situation ist es besser, ein Sekretariatsservice / Call Center im eigenen Unternehmen zu unterhalten, und in welcher Situation ist es besser, den Kundenservice auszulagern? Was sind die Vorteile des Telemarketing Outsourcings und wie findet man das richtige Unternehmen, das die Qualität des Kundendienstes und des Verkaufs von Dienstleistungen erhöht? Finden Sie die Antworten auf diese Fragen heraus!

Telemarketing Outsourcing – wann kommt es zum Einsatz?

Telemarketing Outsourcing wird eingesetzt, um die Effizienz des Unternehmens zu verbessern. Es reicht aus, einige der vom Unternehmen erbrachten Dienstleistungen zu trennen und auszulagern, um die Kosten zu minimieren und die Spezialisierungen der Mitarbeiter einzugrenzen.

Um die Effizienz des Unternehmens zu steigern, wird das Outsourcing des Telemarketings eingesetzt in Bezug auf:

Einfache Tätigkeiten, die keine speziellen Kompetenzen erfordern. Denn es ist einfach, Aufgaben an ein externes Unternehmen zu übertragen und es muss kein Experte gesucht werden.

Anspruchsvolle Aufgaben, die zu ihrer ordnungsgemäßen Ausführung Wissen, Kräfte, Kompetenzen oder Ausrüstung erfordern. Denn es lohnt sich nicht, diese Aufgaben im Unternehmen zu erledigen.

Anspruchsvolle Aufgaben, die nur saisonal oder zyklisch ausgeführt werden. Der Grund dafür ist, dass es nicht rentabel ist, Geräte zu kaufen oder Mitarbeiter zu halten, die nur ab und zu wichtig für das Unternehmen sind.

Sekretariatsservice Outsourcing – sinnvoll?

Inhaber von Telemarketing Unternehmen sind in einer guten Position, denn Sekretariatsservice Outsourcing ist weltweit beliebt und bringt sehr gute Ergebnisse. Alles dank der Tatsache, dass die Arbeit eines Telemarketers relativ einfach ist und keine Fachkenntnisse oder den Zugang zu schwer zu bedienenden Geräten erfordert.

Ein guter Telemarketer sollte sich durch Eigenschaften wie Verantwortungsbewusstsein, Geduld, eine schöne Stimme, hohe persönliche Kultur, Ausdauer beim Erreichen von Zielen, die Fähigkeit zu schnellem Denken und zur Gesprächsführung und Argumentation auszeichnen.

Effektives Sekretariatsservice Outsourcingerfordert lediglich, dass die Agenten in den von Ihnen angebotenen Dienstleistungen geschult werden. Sie sollten Ihre Produkte so gut wie möglich kennen, um die Fragen der Gesprächspartner effizient zu beantworten, die Vorteile an ihre individuellen Lebenssituationen anzupassen und ohne Verzögerung eine Alternative zu finden.

Welche Aufgaben nimmt Ihnen das Sekretariatsservice / Call Center Outsourcing ab?

Die Entscheidung, das Telefonmarketing auszulagern, bedeutet, dass Sie keine Mitarbeiter rekrutieren, motivieren, die Arbeit überwachen, die Auswirkungen überprüfen oder Schulungen durchführen müssen. All dies übernimmt das Sekretariatsservice mit dem Sie die Zusammenarbeit beginnen.

Nein! Während die Tätigkeit als Telemarketer keine hohen Kompetenzen erfordert, ist es für das Betreiben eines Sekretariatsservice erforderlich. Auch hiervon sind Sie befreit. Sie müssen nicht selbst zum Telemarketing-Spezialisten werden oder solche Spezialisten suchen und einstellen, um Agenten zu betreuen. Sie vermeiden auch Ausgaben für die Organisation von Räumen, den Kauf von Geräten – und deren Wartung – oder die Aktualisierung von Tools (z. B. die Implementierung eines Contact-Center-Systems). Wenn die Call-Center-Abteilung einen kleinen Teil Ihres Geschäfts einnimmt, ist das Outsourcing des Telefonmarketings auf jeden Fall eine gute Idee.

Wie findet man ein gutes Sekretariatsservice / Call Center Outsourcing Unternehmen?

Wenn Sie sich für die Auslagerung eines Sekretariatsservice entscheiden, sollten Sie neben der Kostensenkung auch die Erhöhung der Qualität des Kundenservice in Betracht ziehen. Nehmen Sie sich die Zeit, den Markt nach Unternehmen zu durchsuchen, die diese Art von Dienstleistungen anbieten. Vielleicht finden Sie in Ihrer Branche ein spezialisiertes Sekretariatsservice, wie Telmando telefonischer Sekretariatsservice, das sich nur mit Kundenservice befasst – das wäre ein Volltreffer. Überprüfen Sie außerdem die Historie der Aktivitäten und – wenn möglich – die Mitarbeiterrotation.

Wir sind auf branchenspezifische Lösungen spezialisiert und bieten unseren Kunden alle Bereiche der modernen Telekommunikation an. Ihnen steht durchgängig ein zuverlässiges Team an kompetenten und engagierten Mitarbeiter*Innen für alle Arten der Sekretariatssevices zur Verfügung. Das Spektrum reicht von der Anrufentgegennahme bis zur telefonischen Betreuung Ihrer Geschäftspartner. Wir sind Ihr Vorzimmer, das zu jeder Zeit besetzt und persönlich erreichbar ist. Auf Anrufbeantworter, Mailbox oder die unpersönliche Computerstimme wird bewusst verzichtet. Ihnen und uns entgeht kein Anruf; denn jeder entgangene Anruf ist gleichbedeutend mit entgangenem Umsatz und Gewinn.

