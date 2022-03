Teambuilding in München: Welche Vorteile hat ein All-Inclusive-Paket bei der Planung eines Teambuilding-Events?

Gönnen Sie Ihrem Team ein unvergessliches Teambuilding-Erlebnis: das volle Programm mit allem Drum und Dran.

Wollen Sie Ihr Team wieder zusammen bei einer kleinen Auszeit im bayrischen Voralpenland bringen? Sie möchten alles aus einer Hand und zu einem festen Preis ohne versteckte Zusatzkosten bekommen? Sodass Sie sich um nichts mehr kümmern müssen?

Dann ist die beste Lösung für Sie ein All-Inclusive-Eventpaket. Sie überlassen die Organisation Ihres Teambuilding Events den Experten, die dafür sorgen werden, dass Ihr Event zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. Im Allgemeinen müssen Sie nur einen Ort und ein Programm für Ihr Teambuilding Event auswählen.

In den letzten Jahren waren vor allem Outdoor-Locations in den Bergen sehr beliebt. Es gibt viel Platz zum gemeinsamen Spielen, eine besondere, entspannende Bergatmosphäre und frische Luft.

Zu den beliebtesten Locations bei unseren Kunden gehören nach wie vor Hütte auf dem Berg im Bad Tölz und Berg- und Bauernhaus direkt am Fuße des Wendelsteins.

Genießen Sie die frische Luft mit witzigen Teambuilding Spielen, wie Bayerische Olympiade, Erlebniskochen oder GPS-Tour. Wir machen alles möglich mit unserem All-Inklusive Rundum-Sorglos Paket. Wandern Sie zum Gipfel, klettern Sie mit Profis im Klettergarten oder genießen Sie einfach den wunderbaren Ausblick von der Sonnenterrase auf die Berge.

Unsere Hüttengaudi All-Inclusive Paket beinhaltet die Fahrt mit dem Sessellift auf den Berg in Bad Tölz mit einer bezaubernden Aussicht auf 1246 Meter Höhe, die Wanderung durch den Wald zur unserer wunderbaren Almütte, eine schöne Feier und Teambuilding Aktivitäten an der frischen Luft in der geselligen Atmosphäre, fernab der Großstadthektik. Unser DJ erfüllt selbst anspruchsvollste Musikwünsche oder schafft am Abend eine unvergessliche Hüttengaudi! Und eine stimmungsvolle Fackelwanderung rundet Ihr Teambuilding Event ab.

Planen Sie ihr Teambuilding Event an einem der schönsten Fleckchen Bayerns, direkt am Fuße des Wendelsteins?

Das erwartet Sie dann im Berg- und Bauernhaus All-Inklusive Paket :

Traditionelles, 500 Jahre alte und denkmalgeschützte Bauernhaus

Empfang mit Getränkeempfang auf der Sonnenterrasse

Abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Teambuildingaktivitäten wie Bayernolympiade, stimmungsvolle Fackelwanderung, Erlebniskochen/Erlebnisgrillen u.a.

3-gängiges Bergbauernbuffet (falls kein Erlebniskochen stattfindet)

Hüttengaudi

HüttenEvent oder Berg- und Bauernhaus Event bieten Ihnen die perfekte Möglichkeit auch 2022 ein Teambuilding Event zu veranstalten. Vom Transfer bis zur Verpflegung ist alles in unserem Rundum-Sorglospaket für Ihr Teambuilding enthalten. Das alles natürlich mit einem ordentlich ausgearbeiteten und detaillierten Hygienekonzept.

Wenn Sie Ihr Teambuilding in München durchführen möchten, haben wir weitere Locations wie den Weinkeller oder die EventTram.

Pressekontaktdaten:

SH Events GmbH

Elsenheimerstraße 45

80687 München

Ansprechpartner: Dr. Michael Haberland

Tel: 089 2000 162 40

E-Mail: info@shevents.de