Die neue Armbanduhr „lifelines“ von Uhren Leopold

Verewigen Sie sich mit Ihren persönlichen Lebenslinien in einer Uhr von Uhren Leopold!

Die Idee zur Armbanduhr lifelines kam Jochen Leopold in den Tagen vor seinem Geburtstag im Januar 2022. Er reflektierte die vielen

Ereignisse und Meilensteine seines Lebens. Er wollte seinen persönlichen Lebensweg in einer Uhr sichtbar machen. Ein Freund von

Jochen meinte: „Du kannst die Linien deiner Handfläche auf das Zifferblatt zeichnen, die sind genauso einzigartig wie dein Leben.“ Eine

fantastische Idee.

Zuerst nahm Jochen einen Abdruck seiner rechten Handfläche. Dann zeichnete er mit einem Stift in Goldfarbe die markantesten

Lebenslinien seiner Handfläche nach. Diese Lebenslinien/lifelines hat er dann mit einem Draht aus 585er Gold nachgebildet.

Anschließend werden die goldenen lifelines auf das Zifferblatt gesetzt und in das Gehäuse eingebaut.

Das Uhrenmodell lifelines wird in Einzelanfertigung von der Uhrenmanufaktur LEOPOLD auf Kundenwunsch angefertigt. Nach

Terminabsprache wird der Handabdruck des Kunden/der Kundin in der Manufaktur genommen. Entsprechend weiterer

Individualisierungswünsche wird die Herstellung und das Auslieferungsdatum terminiert.

Faszinierende Armbanduhren entstehen in handwerklicher Einzelanfertigung in der Uhrenmanufaktur Leopold. Jede Uhr ist ein Unikat.

Die besten mechanischen Uhrwerke und individuelle Materialien machen jede Leopold Uhr zu einem persönlichen Schmuckstück.

