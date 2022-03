IFH/intherm 2022: LAUFEN mit Neuheiten und breitem Portfolio in Nürnberg

Auf der IFH/intherm zeigt LAUFEN in Halle 7A, Stand 7A.207 seine Neuheiten, Highlight-Kollektionen und funktionellen Lösungen für Badezimmer im Objekt und Privathaushalt. Die Badmarke hat wieder mit angesagten Designern kooperiert und die neue Kollektion LUA entwickelt, die von Keramikobjekten, über Wellness-Elemente, Spiegel und Armaturen bis hin zum begleitenden Möbelset eine umfassende Lösung fürs demokratische Bad bietet. Badplaner, Architekten und Endkunden profitieren dabei von einem breiten, variablen Sortiment, das viele Spielräume bei der Gestaltung eröffnet und dabei durchgängig aufeinander abgestimmt ist.

Außerdem legt LAUFEN bei seinen beliebten Dusch-WCs nach: Cleanet Riva ist in neuen Farben erhältlich, mit denen das Dusch-WC die aktuellen Farbtrends im architektonisch geplanten Bad abbilden kann. Cleanet Navia erhält als zusätzliche Funktion eine Lady-Shower sowie ein erweitertes Bedienkonzept und positioniert sich mit diesen Funktions-Upgrades weiterhin als die komfortable und hygienische Alternative zum traditionellen WC und Bidet.

Farbig wird es auch bei den Armaturen, die LAUFEN ebenfalls in aktuellen Farbcodes zeigt. Außerdem warten Sortimentsergänzungen wie Installationselemente oder Programmergänzungen bei den Highlight-Kollektionen wie Val und Kartell by Laufen darauf, von den Besuchern entdeckt zu werden. „Wir freuen uns sehr darauf, unseren Partnern aus Handel, Handwerk, Architektur und Planung endlich wieder persönlich begegnen zu können. Für sie kommen wir mit spannenden Neuheiten und einem starken Portfolio nach Nürnberg, das unseren Anspruch als Premium-Marke im Bad unterstreicht“, sagt Oliver Held, Managing Director von LAUFEN Deutschland.

LAUFEN

Seit 1892 ermöglicht der Schweizer Hersteller LAUFEN Bad-Erlebnisse für Körper und Seele. Das Unternehmen bietet heute ganzheitliche Badkultur mit Fokus auf Nachhaltigkeit, exzellentes Design, Innovation und Technologieführerschaft, die einer langen Tradition hochwertiger Handwerkskunst entspringt. Dank der Vision vom Bad als Lebensraum strahlt alles bei LAUFEN eine innovative, herzerwärmende und einzigartige Ästhetik aus – von den Keramiken und Armaturen über die Badewannen, Möbel, Spiegel und Accessoires bis hin zu den Installationssystemen und verborgenen Funktionen.

Der Unternehmenssitz von LAUFEN befindet sich in Laufen, einer Stadt nahe bei Basel. Das Unternehmen beschäftigt 2.500 Mitarbeiter und verfügt über sechs eigene Produktionsstätten in Mitteleuropa.

NACHHALTIGKEIT

Zum Leitbild von LAUFEN gehört die umfassende Verantwortung für die wirtschaftlich, sozial und ökologisch nachhaltige Entwicklung aller Generationen. Damit das gute Gefühl von Reinheit und Geborgenheit unbeschwert genossen werden kann, konzipiert LAUFEN seine Produkte so klimafreundlich, umweltschonend und sozialverträglich wie möglich – von der Materialauswahl über die Herstellung bis hin zur Auslieferung, Nutzung und Wiederverwertung. Das Unternehmen ist sich bewusst, dass dies ein andauernder Prozess ist, der ständig weiterentwickelt und nachjustiert werden muss.

Im Jahr 2021 ist LAUFEN als Teil der Roca-Gruppe dem Global Compact der Vereinten Nationen beigetreten, einem weltweiten Pakt zwischen Unternehmen und der UNO, der darauf abzielt, verlässliche Unternehmenspraktiken für eine nachhaltigere und integrative Zukunft festzuschreiben.

LAUFEN spaces

In jüngster Zeit hat LAUFEN ein neues Ausstellungskonzept etabliert, das sich vom klassischen Showroom verabschiedet, und stattdessen eine Plattform öffnet, auf der sich kulturelle Entwicklungen entfalten können. Die LAUFEN spaces in Berlin, Wien, Moskau, Madrid, Mailand und Miami sowie das LAUFEN Forum am Unternehmenssitz wollen einen lebendigen Dialog anstoßen und einen offenen Raum schaffen, in dem die Wahrnehmung durch Gedankenaustausch geschärft wird.

Bildquelle: Laufen