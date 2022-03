Wellnesstag und Massage in Stuttgart – Kittys Thaimassage

„DEM STRESS DEN RÜCKEN KEHREN, ENTSPANNUNG ERLEBEN, ERHOLUNG GENIESSEN“.

Wellnesstag und Massage in Stuttgart

Lassen Sie den Alltag hinter sich. Genießen Sie einen Wellnesstag und Massage in Stuttgart – beginnend mit einem Thermalbad-Aufenthalt und danach einem abschließenden Besuch bei Kitty´s Thai Massage Stuttgart.

Wellness-Ausflug und Kitty´s Thai Massage Stuttgart

Die Region um Stuttgart bietet in zahlreichen Badelandschaften optimale Voraussetzungen für Erholung, Spaß und Wellness.

Empfehlungen:

Das Leuze Mineralbad Stuttgart bietet Badespaß in über neun Becken auf 1.800 Quadratmetern Wasserfläche. Dem Mineralwasser wird eine positive Auswirkung auf den gesamten Organismus zugeschrieben. Auf über 3.300 Quadratmetern finden Sie in verschiedenen Saunen Entspannung und Erholung.

In den Schwaben-Quellen im SI-Centrum finden Sie auf über 7.000 Quadratmetern ein imposantes Badeerlebnis. Unter einer riesigen Kuppel haben Sie in einer tropischen Lagune entspannende Bademöglichkeiten. In den 30 Saunen lernen Sie verschiedene Saunakulturen aus der ganzen Welt kennen.

Das Mineral-Bad Berg Stuttgart bietet mit Hallenbad, Freibad und Sauna eine besondere Atmosphäre. Natürliches Mineralwasser aus fünf Quellen fließt durch Schwimmbecken im Innen- und Außenbereich.

„Anschließend Kitty´s Thai Massage Stuttgart besuchen!“

Wellness wie in Thailand – nur in Stuttgart

In unserem Thai Massage Studio in Stuttgart finden Sie eine Insel der Ruhe und Entspannung. Die thailändische Heilkunst stimuliert über 70.000 Energiefelder im Körper. Unsere Thai Massage in Stuttgart hilft Ihnen nicht nur, Verspannungen und Gelenkschmerzen zu lindern. Sie stimuliert auch viele Regionen des Körpers.

Die Thai-Masseurin erspürt bei der Massage den Zustand der Muskulatur und der Haut. Ihr Körper wird langsam und sanft bewegt. Die Masseurin geht dabei mit ihrem Handballen an den Körperpartien entlang. Sie übt einen angenehmen Druck aus. Dehn- und Streckübungen werden vollzogen, wobei jede Bewegung langsam beginnend gesteigert wird.

Ablauf der Thaimassage: Auf dem Rücken liegend beginnt die Thaimassage mit Aktivierung der Reflexzonen am Fuß. Über Oberschenkel geht es bis hin zum Bauch, wo die Meridianpunkte stimuliert werden. Die Druckmassage folgt den Arminnenflächen bis zur Hand, wo Reflexpunkte behandelt werden. In Rückenlage werden das Gesicht mit seinen Energiepunkten um Mund, Nase, Stirn und Augen berührt.

Angebote bei Kitty“s Thai Massage Stuttgart:

AKTION: 60 Minuten Thai-Ölmassage mit warmen Aromaöl nur 45,00 EUR statt 48,00 EUR. (An Feiertagen und Wochenenden gelten reguläre Preise.)

SPECIAL: Di-FR von 11 – 15 Uhr zahlen Sie nur 43,00 EURO für 60 Minuten Thai-Öl-Massage

PARTNERAKTION: 90 Minuten Partnermassage nur 132,00 EUR statt 138,00 EUR.

Alle Massagen bekommen Sie auch als Gutschein, können Sie online buchen und sind als Paarmassage möglich.

Kitty´s Thai Massage Stuttgart: Professionelle Thai Massagen für Sie, Ihn und Partner in Stuttgart.

