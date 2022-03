Spirituelle Lebensberatung und Fernheilung per Energieübertragung

Moritz Watzinger, ein junger Hellseher und Heiler aus Linz, bietet kostenlose Engelbotschaften via Email für Neukunden an. Erfahren Sie jetzt, wie es bei Ihnen weitergeht. Mehr…

Linz, 14.03.2022 – Spirituelle Lebensberatung beim Nachwuchs-Hellseher

Moritz Watzinger wird im Jahr 2000, dem Jahr des Drachen, als Hellseher geboren. Bereits als Kind kommuniziert er mit feinstofflichen Wesen. Sein Onkel, der ebenfalls spirituell begabt ist, begleitet ihn auf seinem Weg zum Engelmedium und Heiler. Bereits als Jugendlicher wird er von Menschen aufgesucht, die seine Hilfe erbitten.

Er begleitet nicht nur Menschen spirituell, sondern hat auch die Heilung von Menschen und Tieren mithilfe von Energieübertragung entwickelt. Mittlerweile ist diese Methode so perfektioniert, dass sogar eine Fernheilung möglich ist. Als Erwachsener lernt er den bekannten Engeltherapeuten Udo Golfmann kennen, bei dem er mehrere Ausbildungen absolviert.

Moritz Watzingers helle Talente

Engelmedium Moritz Watzinger kommuniziert im Rahmen der Gratisberatung mit den Engeln, den Schutzengeln, den Erzengeln und sonstigen himmlischen Wesen. Die Botschaften der Engel empfängt er über die ihm angeborenen Hellsinne. Er kann Kontakt zu Verstorbenen herstellen, falls die Klienten das wünschen. Die kostenlose Engelbotschaft funktioniert über die Auswahl, und Kraft des jeweiligen Vornamens.

Fernheilung per Energieübertragung

Der Hellseher öffnet Ihre persönliche Akasha-Chronik und ermittelt, welcher Erzengel Sie aktuell begleitet. Er notiert die Botschaft und gibt sie ungefiltert an Sie weiter. Neben der Engelberatung bietet Moritz Watzinger Fernheilung für Menschen und Tiere an. Die Heilung erfolgt mit der Kraft der Erzengel sowie der Christusenergie.

Durch die Energieübertragung werden die Selbstheilungskräfte aktiviert. Die Energieübertragung kann neben gesundheitlichen Zwecken auch anderen Bereichen dienen, und aktuell drängende Fragen beantworten, oder dabei helfen, Ängste, Sorgen oder Probleme zu bewältigen, z. B. um das Liebesleben zu heilen, die richtigen Entscheidungen für die weitere Karriere zu treffen, oder die finanziellen Verhältnisse zu verbessern.

Der Hellseher bietet Ihnen die Möglichkeit, sich mit den feinstofflichen und himmlischen Wesen zu verbinden. Sie dürfen Fragen stellen und die Wesen antworten durch Herrn Watzinger. Die erste spirituelle Lebensberatung ist kostenlos. Sie gehen kein Risiko ein. Der Hellseher beantwortet eine Frage zu Liebe, Beruf oder Finanzen.

Das Leben ist wesentlich besser mit der Hilfe der Engel

Engel helfen Ihnen, ein glückliches und erfolgreiches Leben zu führen. Sie beraten, wenn eine wichtige Entscheidung in Ihrem Leben ansteht. Die Beratung durch ein Engelmedium ist für Personen aus allen gesellschaftlichen Schichten geeignet. Feinstoffliche Wesen unterscheiden nicht nach Status. Sie sollten offen sein und dürfen 1-3 Fragen mitbringen.

Sind Sie schon neugierig, was die Schutzengel und Erzengel Ihnen zu sagen haben? Dann holen Sie sich jetzt Ihre kostenlose spirituelle Lebensberatung beim Engelmedium Moritz Watzinger! Die kostenlose Engelbotschaft von Moritz Watzinger erhalten Sie einmalig kostenlos als Email. Auf diese Weise können Sie die Stimmigkeit der Aussagen später noch nachvollziehen. Die E-Mail fordern Sie auf der unten genannten Webseite an.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Engelmedium Moritz

Herr Moritz Watzinger

Oberdavidschlag 22

4202 Kirschlag bei Linz

Österreich

fon ..: +43 (0)664548998

web ..: https://www.moritz-watzinger.de/

email : info@moritz-watzinger.de

Moritz Watzinger ist ein noch junges, österreichisches Engelmedium, das seine hellen Talente bereits in der Kindheit zeigen konnte. Im Sternzeichen des Drachen geboren, arbeitet er mit der Energie der himmlischen Wesen sowie mit der Kraft des Drachen und erreicht so erstaunliche Ergebnisse für seine Klienten. Zu seinen besonderen Talenten gehören neben dem Hellsehen auch das Hellhören und Hellfühlen. Eine seiner außergewöhnlichen Methoden ist die Fernheilung per Energieübertragung. Moritz Watzinger lebt und arbeitet in Österreich, in der Nähe von Linz.

