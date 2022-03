Massagesessel Welt erweitert Lagerfläche

Momente der Entspannung in schwierigen Zeiten besonders wichtig

Die Massagesessel Welt zieht Bilanz aus der wirtschaftlichen Situation und investiert gegen den Trend in zusätzliche, geräumige Lagerflächen. „Es ist abzusehen, dass wir weitere Lieferengpässe überstehen müssen. Und das, obwohl der Corona-Container-Stau noch nicht vollständig überwunden ist“, erklärt Michael Roedeske, Inhaber der Massagesessel Welt. Der Stau auf den Haupt-Lieferwegen ist nicht seine einzige Sorge: „Dadurch, dass in der Ukraine keine Züge mehr fahren, ist die Direktverbindung von China nach Deutschland gekappt. Im LKW-Transport fehlen die ukrainischen Fahrer und auch im Seeschiff-Transport sind die Kapazitäten erschöpft. Bis zum Ende des Jahres ist eine Entspannung der Situation mehr als unwahrscheinlich“, so der Unternehmer. Die zusätzliche Lagerfläche soll kurze Lieferzeiten auch in Zukunft sicherstellen.

Mehr als Wellness

Mit ihren Massagesesseln möchten Michael Roedeske und Manuela Radu die Gründer der Massagesessel Welt nicht nur Wellness bieten. Die Produkte, die nun auf zusätzlichen 200 m² Lagerfläche in Fellbach Oeffingen lagern, sind weit mehr als ein reines Luxusgut: „Ich habe Massagesessel im Einsatz für die Gesundheit kennengelernt und sehe sie auch nach wie vor als solche an. Unsere Produkte kommen in Betrieben im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements zum Einsatz oder in Seniorenheimen. Sie verschaffen einen Moment der Entspannung für Kopf und Körper – das ist ein wichtiger Aspekt, der besonders in der heutigen Zeit nicht vernachlässigt werden darf“, weiß der Fachmann. Die zusätzlichen 300 Massagesessel, die auf der neuen Fläche lagern können, sichern die Lieferfähigkeit der Massagesessel Welt. Das Lager ist als neues Zentrallager geplant und erweitert die bisherigen Räumlichkeiten in Remshalden. Diese dienen künftig nur noch als Auslieferungs- und Abhollager.

Kurze Lieferzeiten sichern

„Wir hoffen, dass wir damit auch in schwierigen Zeiten gut gerüstet sind, um Menschen in Unternehmen und zu Hause einen kurzen Moment der Entspannung zu bieten“, so Manuela Radu. Die Massagesessel Welt hat im Juli 2021 in Weinstadt einen Ausstellungsraum mit der europaweit größten Massagesessel-Ausstellung eröffnet. Dort werden über 30 Modelle präsentiert, die privat wie auch gewerblich genutzt werden können. Und seit Herbst 2021 können Kunden auch in Leverkusen die Produkte namhafter Hersteller ganz in Ruhe testen und sich kostenlos von Fachleuten rund um ihre Bedürfnisse beraten lassen.

