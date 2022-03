Die Aufkleber Druckerei Typographus verstärkt sein Vertriebsaktivitäten in Südtirol.

Typographus, die Druckereien für Aufkleber und Etiketten expandiert nach Südtirol.

Typographus ist eine der führenden Druckereien für Aufkleber und Etiketten für kleine und mittlere Auflagen in Deutschland und Europa. Typographus beliefert dabei überwiegend B2B-Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen wie Industrie, Tourismus oder Handwerk. Mit Beginn des Jahres wurden die Vertriebsaktivitäten in Südtirol verstärkt und werden im Jahr 2022 weiter ausgebaut.

Südtirol ist nicht nur eine wunderschöne Urlaubsregion, sondern auch ein wichtiger Wirtschaftsstandort in Italien bzw. Europa. Auch für die Druckindustrie ist die Region von Bedeutung, da mit der Durst Group AG ein Globalplayer für Druckmaschinen für Etiketten in Brixen beheimatet ist. Außerdem findet man im Großraum Bozen und Brixen viele weitere Industrieunternehmen, aber auch kleine Handwerksbetriebe. Nicht zu unterschätzen ist auch das Potenzial des Tourismus, welcher in der gesamten Region Trentino-Südtirol stark vertreten ist, denn auch hier werden viele Aufkleber benötigt. Ob Autoaufkleber, Werbeaufkleber oder Flaschenetiketten für lokale Erzeugnisse, Typographus stellt mit seinem breiten Portfolio die gesamte Palette an Aufklebern für fast jeden Anwendungsfall zur Verfügung.

Das Ziel von Typographus ist, mit lokalen Partnern wie Agenturen vor Ort in Südtirol insbesondere die Zentren Bozen, Brixen und Meran zu beliefern, sodass die Kunden in Südtirol den maximalen Service gepaart mit der Aufkleber-Kompetenz von Typographus erhalten. Typographus druckt Aufkleber für Südtirol.

Ein weiterer Vorteil ist, dass Deutsch als Basis der Schlüssel zum Erfolg für alle Beteiligten ist. Ohne Sprachbarriere kann die preußische Gründlichkeit mit dem italienischen Dolce Vita kombiniert werden. Typographus, eine Erfolgsgeschichte aus Berlin, die auch vor dem Brenner nicht stoppt.

