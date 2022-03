Glorious GMMK Pro Pre-Built Edition – Die Komplettlösung

Jetzt NEU bei Caseking!

Die Begeisterung für Custom-Keyboards nimmt weiterhin unaufhaltbar zu und Glorious hat den nächsten Kracher parat, damit das auch so bleibt. Die Glorious GMMK Pro Pre-Built Edition bietet den denkbar komfortabelsten Einstieg in die Welt der Custom Keebs. Das Komplett-Paket aus edlem schwarzen Aluminiumgehäuse, ab Werk geschmierten mechanischen Fox Switches und langlebigen PBT Tastenkappen, bietet frisch ausgepackt direkt eine Premium-Erfahrung, für die man bisher viel Zeit investieren musste. Mit einem stylischen Coiled Cable, der bequemen Handballenauflage und dem passenden Werkzeug könnt ihr sofort loslegen oder eure GMMK Pro weiter eurem persönlichen Geschmack anpassen.

Jetzt neu bei Caseking!

Die Glorious GMMK Pro Pre-Built Edition ist mit ihrer hochwertigen Verarbeitung und umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten ein Traum für Keyboard-Liebhaber. Ausgestattet mit bereits geschmierten Glorious Fox Switches und GPBT-Keycaps ist diese Tastatur darauf ausgelegt, direkt nach dem Auspacken das Tipperlebnis für Gaming und Arbeit zu bieten, das normalerweise größeren Zeitaufwand erfordert. Abgerundet wird das Paket durch das beiliegende Zubehör, welches es besonders einfach macht, die Tastatur auch in den letzten Details auf die eigenen Bedürfnisse zuzuschneiden.

Switches und Keycaps lassen sich dank Hot-Swap kinderleicht austauschen. Mit einem integrierten Drehregler, RGB-Beleuchtung und dem kompakten 75-prozentigen TKL-Formfaktor bietet die GMMO Pro Pre-Built ein ausgezeichnetes Feature-Set für vielseitige Anwendungen. Die schmale Bauweise ermöglicht eine ergonomischere Haltung für alle, die nicht auf ein NumPad angewiesen sind.

Die Features der Glorious GMMK Pro Pre-Built Edition im Überblick:

Pre-built Glorious GMMK Pro-Tastatur in Custom Qualität

CNC gefrästes Aluminium Gehäuse in Schwarz

Weiße Tastenkappen aus haltbarem PBT

bereits geschmierte, linear mechanische Fox Switches

Hot-Swap-fähige PCB für einen komfortablen Austausch der Switches

84 Tasten inklusive Drehregler

Inklusive Coiled Cable und Handballenauflage

Unterschiedliche Layouts verfügbar

Gewicht: 1,5 Kg

Polling-Rate: 1.000 Hz

Kompatibel mit 5-Pin-Switches

Das CNC-gefräste Aluminiumgehäuse ist mit einer integrierten Leiterplatine mit 5-Pin-Sockel für Switches ausgestattet, welche auf einer weichen Dämmung aus Schaumstoff aufliegt. Die elastische Schaumstoffdämmung verfeinert das Klangbild der Tastatur und entkoppelt den PCB vom Gehäuse. So klingt die Glorious GMMK Pro Pre-Built trotz Metallgehäuse sehr angenehm und nicht übermäßig laut.

Rechts oben neben den Funktionstasten ist der Rotary Encoder verbaut. Dieser ist eine Kombination aus Drehregler und Druckknopf. In der Voreinstellung dient er zur Steuerung von Lautstärke und Multimedia-Funktionen, kann aber per Glorious-CORE-Software auch frei mit beliebigen anderen Funktionen belegt werden. Auf Wunsch lässt sich mit der Software auch die Funktion jeder anderen Taste beliebig anpassen.

Die linearen Glorious Fox Switches sind bereits ab Werk geschmiert, und bieten ein klassisches, lineares Tippgefühl bei minimalem Reibungswiderstand. Der Hot-Swap-fähigen PCB und dem beiliegenden Switch Puller sei dank, lassen sich die Switches nach Belieben austauschen und die Tastatur so optimal dem eigenen Geschmack anpassen.

Die GPBT White Keycaps sind stilvoll und clean. Hergestellt aus PBT-Kunststoff widerstehen diese Tastenkappen problemlos Verschleiß und die Beschriftung bleibt auch nach ausgiebiger Benutzung unverändert.

Die Glorious GMMK Pro Pre-Built kommt ausgestattet mit einer auffälligen RGB-Beleuchtung. Es werden sowohl die einzelnen Tasten als auch die Seite des Gehäuses mit stimmigen und anpassbaren Beleuchtungseffekten geziert. Die LEDs können beliebig in der CORE Software konfiguriert werden, dabei steht eine Vielzahl an Beleuchtungsmodi zur Verfügung.

Die Glorious GMMK Pro Pre-Built Edition ist ab sofort bei Caseking für 369,90 Euro vorbestellbar und demnächst lieferbar.

Alle Informationen findet ihr auch noch einmal hier:

caseking.de/gmmk-pro-prebuilt

Caseking ist ein führender europäischer Distributor exklusiver Top-Marken und ein renommierter Online-Händler, bekannt für einzigartige und extravagante Computer-Hardware und passendes Zubehör, der 2003 gegründet wurde und seitdem kontinuierliches Wachstum verzeichnet. Der Sitz in Berlin-Charlottenburg ist einem riesigen, modernen Logistikcenter mit 10.000 m² Lagerfläche angeschlossen. Wie der Name vermuten lässt, spielen bei Caseking eine gigantische Auswahl an PC-Gehäusen in unterschiedlichen Größen, Formen und Designs eine zentrale Rolle. Daneben ist ein enormes Spektrum an Modding-Artikeln zur PC-Individualisierung, hochklassiger Gaming-Peripherie, allgemeiner Computer-Hardware und täglich neu dazukommenden Artikeln jederzeit verfügbar. Caseking strebt stets danach, der Zielgruppe im Markt für Gamer und Enthusiasten topaktuelle Hardware und außergewöhnliche Hochleistungs-Produkte zur Verfügung zu stellen. Mit den hauseigenen Marken King Mod, 8Pack und der8auer bietet die Firma beliebte Produkte zur Leistungssteigerung (vorübertaktete Elemente) genauso wie Komponenten zur Geräuschreduzierung (Wasserkühlung, leise Luftkühlung, schalldichte Materialien) und mächtige, handgefertigte Gaming-PCs an. Zudem nimmt Caseking Spezialumbauten und Anpassungen der Gehäuse im Kundenauftrag vor. Beispiellose Casemods sind auf internationalen Messen und Events präsent. Die perfekte Durchführung der Arbeiten übernimmt Deutschlands erfolgreichster Modder Ali „THE CRE8OR“ Abbas.

Die Caseking Gruppe besteht aus www.caseking.de zusammen mit den Tochtergesellschaften www.overclockers.co.uk (Großbritannien), www.caseking.hu (Ungarn), www.globaldata.pt (Portugal), www.trigono.se (Schweden) und www.jimms.fi (Finnland) und unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden und Taiwan.

Kontakt

Caseking GmbH

Vincent Rohloff

Gaußstraße 1

10589 Berlin

+49 (0)30 4036642-00

marketing@caseking.de

https://www.caseking.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.