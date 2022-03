Hyland ernennt Dan Dennis zum neuen Chief Information Security Officer

Berlin, 10. März 2022 – Hyland, ein führender Anbieter von Content Services, hat Dan Dennis zum neuen Senior Vice President and Chief Information Security Officer ernannt. In dieser Funktion wird Dennis die Weiterentwicklung der Informationssicherheitsprogramme und -praktiken sowie den Schutz aller Daten und Inhalte der Kunden, Partner und Mitarbeitenden verantworten und die Security-Vision von Hyland weiter vorantreiben. Mit seinen knapp 25 Jahren Erfahrung im Bereich Security und bei der Entwicklung von Sicherheitsprogrammen sowie der Betreuung von SaaS-Lösungen für Unternehmen aller Größen, liegt sein Fokus bei Hyland auf der Zentralisierung und Weiterentwicklung der Security-Programme zu einer einheitlichen Strategie.

Information Governance und Plattformsicherheit hatten in der 30-jährigen Geschichte von Hyland stets höchste Priorität. Sicherheit steht auch bei jedem Schritt der Softwareentwicklung, -bereitstellung und -wartung der cloudnativen Content-Services-Lösungen von Hyland im Mittelpunkt. Mit seiner Expertise wird Dennis dazu beitragen, die Sicherheitsstrategien und Teams zu koordinieren und entsprechend auszustatten, um die ehrgeizigen Wachstumspläne von Hyland auf dem Weg zum führenden Anbieter cloudnativer Content-Services-Lösungen erfolgreich umzusetzen.

„Ich hatte die Chance, in meiner Karriere die strategische Entwicklung und Einführung von Sicherheitsprogrammen für Unternehmen unterschiedlicher Größe zu leiten – von Start-ups bis hin zu großen globalen Unternehmen“, so Dan Dennis. „Dadurch habe ich umfassende Erfahrungen in der Ausarbeitung von Strategien zum Schutz von Informationen, der Risikominderung und bei der Sicherstellung der Compliance sammeln können und gleichzeitig Kosten und engagierte Teams gemanagt. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung bei Hyland, ein erfolgreiches, etabliertes Sicherheitsprogramm weiterzuentwickeln. Es bildet die Grundlage für eine bestmögliche Unterstützung der cloudnativen Angebote des Unternehmens.“

„Security ist ein wichtiger Bestandteil der Strategie eines jeden Unternehmens. Insbesondere in einer sich schnell wandelnden Welt, in der digitale Interaktionen an Bedeutung gewinnen“, so John Phelan, EVP und Chief Product Officer bei Hyland. „Hyland wird von der Erfahrung, Expertise und den Führungsqualitäten von Dan Dennis im Bereich Security profitieren. Seine Expertise umfasst die Bereiche Unternehmens-, Produkt- und Cloud-Security und die Frage, wie diese effektiv eingesetzt werden können. Er ist eine große Bereicherung für unser Team und ich freue mich darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten.“

Bevor er zu Hyland kam, war Dennis Vice President and Chief Information Security Officer bei Benefitfocus und Chief Information Security Officer des Talent Management Solutions-Portfolios bei IBM, wo er erfolgreiche technische Großprojekte in wachstumsstarken und sich schnell verändernden Umgebungen geleitet hat. Dennis hat einen Bachelor of Science in Finance und Marketing vom Boston College und ist Mitglied in mehreren Gremien, darunter das South Carolina Tech Executive Forum und das Carolina CISO Leadership Board.

Weitere Informationen zu Hyland und den Lösungen des Experten für Content-Services aus der Cloud unter: hyland.com/de

Über Hyland

Hyland ist ein führender Anbieter von Content Services, der es Tausenden von Organisationen ermöglicht, ihren Kunden und Partnern eine bessere Experience zu bieten. Weitere Informationen finden Sie unter: Hyland.com/de-de.

