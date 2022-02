pinard – der neue Hebammen-Kongress von Pädia

Gelungener Auftakt der Fortbildungs-Saison 2022

Heppenheim, 28.02.2022. „Jungfernflug“ war das Motto auf der Premiere des neuen Großkongresses „pinard“ für Hebammen am 5. Februar 2022 in Bonn. Viel frischen Wind erlebten die 1.700 Teilnehmerinnen, die sich für die ganztägige Fortbildung im Alten Bundestag angemeldet hatten. 500 von ihnen konnten die Vorträge der hybriden Veranstaltung direkt vor Ort erleben, die anderen wählten sich ein. Das auf OTC-Produkte für die Kindergesundheit spezialisierte Unternehmen Pädia GmbH als einer der Sponsoren verspricht, den Großkongress auch in den nächsten Jahren wieder zu ermöglichen.

Darauf haben alle gewartet: Nach Monaten der Kontaktbeschränkungen war der Wissensdurst unter den Hebammen groß und auch der Wunsch nach etwas Spaß, einem anregenden Ambiente und dem Austausch mit Kolleginnen. Das „pinard“ als Starter der Fortbildungssaison 2022 konnte allen Erwartungen gerecht werden und bewährte sich im geplanten hybriden Format. Auch die extern teilnehmenden Hebammen konnten die sieben Vorträge ohne Einschränkung verfolgen und sich wie vor Ort über eine App virtuell treffen und vernetzen.

Die Themenspannweite war bewusst breit gesteckt und reichte über Beckenbodentraining (gleich im Plenarsaal), Stillförderung, Impfen in der Schwangerschaft, Co-Sleeping, juristische Fallstricke bis hin zur „Last mit der Lust“. Entsprechend passend eingeladen waren die vortragenden Hebammen sowie Referierende aus der Gynäkologie, der Sporttherapie, der Infektiologie und Pädiatrie.

Für gutes Essen und eine entspannte Lernatmosphäre sorgte das Team consilium Hebamme, ein besonderer produktneutraler und praxisrelevanter Service von Pädia. InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH mit Medela Deutschland unterstützten als Spezialisten für Kinderarzneimittel respektive für Milchpumpen die Veranstaltung und trugen mit ihrer Expertise im Fortbildungsbereich zu einer professionellen Umsetzung im großen Maßstab und in ehrwürdigen Räumlichkeiten bei.

Im Rahmen eines Spenden-Spiels erhielt die „Kinderherzen Stiftung Bonn“ einen Förderbetrag von InfectoPharm in Höhe von 1.600 Euro.

Weblinks:

Jungfernflug – Der Film zum pinard: https://www.paedia.de/fachkreise/consilium-pinard/

Pädia – Ihr Partner in der Kindergesundheit: https://www.paedia.de/

Newsroom InfectoPharm: https://www.infectopharm.com/unternehmen/news-presse/

Medela Deutschland: https://www.medela.de/

Über InfectoPharm und Pädia

Die InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH ist auf die Weiterentwicklung von Arzneimitteln für Kinder spezialisiert. Seit 30 Jahren profiliert sich das familiengeführte deutsche Unternehmen als mutiger Vorreiter der Branche. Das Portfolio umfasst aktuell rund 130 Präparate mit zahlreichen Innovationen aus den Bereichen Pädiatrie, Infektiologie, Pneumologie, Dermatologie und Allergologie, die zunehmend international Beachtung finden. Der Service consilium steht als produktneutrales Beratungs- und Wissensvermittlungsangebot Fachkreisen zur kostenlosen Verfügung. Mehr als 240 Mitarbeitende leben und arbeiten am Firmensitz Heppenheim südlich von Frankfurt.

Die Pädia GmbH entwickelt Präparate für Kinder aus dem Bereich der Selbstmedikation. Nach dem Motto „Gesundheit – von Anfang an“ bietet Pädia Präparate schon für Neugeborene und Säuglinge. Das Unternehmen mit Sitz in Heppenheim ist eine hundertprozentige Tochter von InfectoPharm.

www.infectopharm.com

www.paedia.de

