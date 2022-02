Es könnte doch mal sein – das neue Werk von Uwe Jensen

Der neue Hit von Uwe

Jensen.

Flott und doch etwas romantisch fängt das neue Jahr für Uwe Jensen an. Denn beide Attribute treffen auf den neuen Schlager von Gesangslegende Uwe Jensen zu.

„Es könnte doch mal sein“ handelt von einem Menschen, der an eine vergangene Liebe denkt und sich freuen würde, diese einmal wieder zu sehen – Es könnte doch mal sein!

Das Lied feierte im September 2021 bei einen exklusiven Fankonzert seine Live-Premiere und wurde von den Zuhörern begeisternd getestet.

Uwe Jensen ist auf allen Showbühnen unterwegs und begeistert mit seinen Shows das Publikum. „Es könnte doch mal sein“ ist die erste Single-Auskopplung aus dem kommenden Album „EINFACH DU“ zu seinem 50 ten Bühnenjubiläum.

„Wiedersehen – 50 Jahre Bühne“ heißt die Live – Tour von Uwe Jensen mit der er in diesem Jahr bundesweit unterwegs sein wird…

Uwe Jensen – Es könnte doch mal sein 03:24 Minuten

Musik: Sigrid Adam; Text: Sigrid Adam, Andre Martin Heller

Label: Hitmix Music; Labelcode: LC 20178

Verlag: Coco Melody, Muro Musik

ISRC-Nummer: DEZ522100136

Veröffentlichungs-Datum: 25.02.2022

Produktion: Roland Häring

Gitarren, Keyboard Programming: Roland Häring

© 2022 The copyright in t his sound recording is owned by DTVmusic Promotion

under exclusive licence to HITMIX Music

Mit freundlicher Genehmigung von HITMIX.de Music

