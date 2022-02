B2B-Kundengewinnung mit Scribble Video

Kaltakquise oder Kundenakquise mit Erklärvideos

Hamburg im Februar 2022 – Der typische B2B-Kunde heute ist nicht mehr derselbe, wie noch vor einigen Jahren. Umfragen zufolge werden Informationen im B2B-Bereich von 72% im Internet vorab recherchiert, wobei „Millennials“ oft die Recherche übernehmen – und immer mehr auch die Entscheidungen. Millennials bevorzugen Videoinhalte für ihre Recherche im B2B-Bereich. Da visuelle Informationen besser und schneller verstanden werden, sind Informationen von Unternehmen in komprimierter Form als Video essentiell geworden. So verhilft man seinem B2B-Kunden zu einer positiven Kaufentscheidung . Mehr Infos: https://www.scribble-video.de

Wer sind die Millennials? Millennials – oder Generation Y – die in den 1980er und 1990er Jahren geboren sind, stellen heute wichtige Akteure in der Wirtschaft dar. Sie sind in vielen Unternehmen immer häufiger an Kaufentscheidungen beteiligt. Das heißt, dass unsere B2B-Kunden heute sehr oft Millennials sind. Sie nutzen verschiedene digitale Kanäle für die Recherche im Vorfeld, neben Suchmaschinen, Unternehmens-Webseiten nutzen sie auch die Sozialen Medien – und das oft mit ihren Smartphones. 52% aller Business Käufer bevorzugen mobil optimierten Content. Attraktive, informative und praktische Informationen zum Produkt oder einer gesuchten Dienstleistung wecken ihre Aufmerksamkeit. Wobei Videos die neuen Whitepapers sind.

Visuelle Informationen werden besser und schneller verstanden Laut einer Umfrage von TechSmith mit 4.500 Teilnehmern sagten mehr als die Hälfte der Millennials, dass sie Informationen schneller verstehen, wenn diese visuell vermittelt werden. Nur 7% waren anderer Meinung. 58% sagten, dass sie Informationen länger in Erinnerung behalten, wenn diese visuell kommuniziert werden. Dies bedeutet, dass visuelle Informationen besser und schneller verstanden werden. Außerdem zeigen neurologische Experimente, dass der Mensch visuelle Informationen 60.000 mal schneller verarbeitet als bloße Texte. Dies ist für Unternehmen ein wichtiger Hinweis dafür, dass Videos eine gute Basis für ihre Kunden-Generierungs-Strategie sind. Scribble Video hilft Unternehmen bei der Produktion von solchen Videos: https://www.scribble-video.de

Das B2B-Geschäft erfordert heute mehr denn je, auf die Bedürfnisse der Kunden während des gesamten Kaufprozesses einzugehen. Da die Zielgruppe junge und digital-affine Menschen sind, die meist per Handy ihre Recherchen machen, sollten die Informationen für die angebotenen Leistungen und Produkte darauf optimiert sein. Videos sind hierfür das ideale Medium.

Scribble Video war einer der ersten am Markt und gehört nun seit Jahren zu einen der führenden Erklärvideo-Experten in der Branche. Seitdem produziert das Unternehmen seine Videos im Scribble Stil – und das auch für das ZDF. Daraus sind mittlerweile über 500 erfolgreiche Videoprojekte entstanden mit Kunden aus ganz unterschiedlichen Branchen. Scribble Video ist fokussiert auf den Erfolg ihrer Kunden und stellt eine effiziente Lösung zur Verfügung, um die Vorzüge und den eigentlichen Nutzen des Produktes klar und deutlich zu präsentieren.

Scribble Video begleitet ihre Kunden weltweit partnerschaftlich. Die Firma wurde 2014 gegründet und hat sich rasch zu einem innovativen Anbieter von Erklärvideo-Produkten entwickelt. Daraus sind über 500 erfolgreiche Videoprojekte entstanden mit Kunden aus ganz unterschiedlichen Branchen.

