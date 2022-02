ITSM-Marktstudie 2022: Efecte Marktführer mit Bestnote für das Preis-Leistungs-Verhältnis

– Efecte als führende europäische Cloud Alternative zum Marktführer etabliert

– Bestwerte in den Bereichen Preis-Leistungsverhältnis und Kundenzufriedenheit

– Über 98% der befragten Kunden würde die Lösung weiterempfehlen

Efecte wurde in der aktuellen Marktstudie „Vendor Selection Matrix“ von Research in Action (RIA) erneut als einer der Marktführer im Bereich ITSM-Tools in Deutschland anerkannt. In der etablierten Studie mit deutschen IT-Verantwortlichen erreichte der Anbieter Bestnoten beim Preis-Leistungsverhältnis. Dabei loben Kunden vor allem das transparente Lizenz-Modell sowie die flexible Service Management Plattform für ITSM, ESM und IAM. Das Angebot von Efecte im Bereich Enterprise Service Management wurde in der Studie ebenfalls hervorgehoben. Gleiches gilt für die positive Firmenkultur sowie die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Anwendern und dem Hersteller. Darüber hinaus punktete Efecte mit einer Weiterempfehlungsrate von mehr als 98 Prozent.

„Wir freuen uns, dass wir erneut zu den Marktführern für ITSM-Lösungen in DACH gehören. Der erste Platz für das gute Preis-Leistungs-Verhältnis zeigt, dass wir die Anforderungen und Bedürfnisse unserer Kunden verstehen und zugleich attraktive Lizenzmodelle anbieten können. Unsere hohe technische Expertise, faire und transparente Preismodelle sowie eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden sind die Grundpfeiler unserer Unternehmensstrategie. Die Ergebnisse der RIA-Studie beweisen, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind“, sagt Niilo Fredrikson, CEO von Efecte Plc.

Über die ESM-Marktstudie von RIA

In ihrer Marktstudie vergleichen die deutschen Analysten von Research in Action (RIA) jährlich 20 Software-Anbieter aus dem Bereich IT- und Enterprise Service Management und erläutern Trends und Herausforderungen der Branche. Für die Studie wurden 750 IT-Budgetverantwortliche aus dem gehobenen Mittelstand und großen Unternehmen per Telefon und online befragt. Sie bewerteten die einzelnen Anbieter anhand spezifischer Kriterien. Dazu zählten zum Beispiel Faktoren wie Vision und Vermarktung, Firmenstabilität und Umsetzungskraft, Breite und Tiefe des Lösungsangebots, Markanteil und Wachstum sowie die Kundenzufriedenheit

Ein kostenloses Exemplar der Studie ist über folgenden Link erhältlich:

https://www.efecte.com/de/de/itsm-esm-ria-marktstudie-2022

Über Efecte

Efecte ist eine führende europäische Service-Management-Lösung, die Organisationen bei der Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen unterstützt. Kunden nutzen die Cloud-Software, um flexibler und effizienter zu arbeiten, ihren Anwendern bessere Nutzererfahrungen zu bieten und Kosten zu senken. Mit Efecte können sie eine Vielzahl unterschiedlicher Prozesse automatisieren – angefangen von der IT über die Bereiche Personal (HR), Finanzen und Kundenservice bis hin zur Verwaltung von Zugriffsrechten. Die Efecte-Plattform wird ausschließlich in Europa entwickelt, betrieben und gehostet. Sie erfüllt in puncto Sicherheit und Datenschutz die strengen EU- Anforderungen. Efecte wurde 1998 gegründet und ist an der Nasdaq First North notiert (ISIN: FI4000282868). Der Hauptsitz von Efecte befindet sich in Espoo, Finnland. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Niederlassungen in Deutschland und Schweden. Weitere Informationen zu Produkten und Services von Efecte sind unter https://www.efecte.com Finanzinformationen unter https://investors.efecte.com verfügbar.

