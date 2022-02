Die gesündere & umweltfreundliche Trinkflasche

Ohne Weichmacher sowie geschmacks- und geruchsneutral

Unterwegs, in der Schule oder im Büro ist eine Trinkflasche ein gern gesehener Alltagsbegleiter. Wäre da nicht das Problem mit Weichmachern oder mit Materialien, von denen sich kleinste Partikel im Wasser lösen und so den Geschmack und den Geruch verändern. Manche sind gesundheitsschädlich. Gut, dass es Alternativen, wie unter anderem die Kavodrinkflasche von Greiner zu kaufen gibt. Wie unter Kavodrink-flaschen.de nachzulesen ist, sind sie äußerst praktisch und für gesundheitsbewusste Menschen geeignet. Der Hersteller verwendet das nachhaltige Material Tritan, das frei von Weichmachern ist.

Viele Trinkflaschen auf dem Markt erfüllen leider nicht gesundheitliche Standards. Um die Angst vor schädlichen Weichmachern zu entgehen, greifen Menschen zu Glasflaschen. Diese sind nur zerbrechlich und recht schwer und daher in einigen Situationen unbrauchbar. Besser sind Trinkflaschen aus Tritan. Der langlebige Kunststoff kommt ohne Weichmacher aus. Auch werden Geschmack und Geruch des Wassers nicht verändert. Das Material aus dem Kavodrinkflaschen von Greiner gefertigt sind, kommt den Ansprüchen entgegen. Es ist leicht, robust und auch für Kinder geeignet.

Trinkflaschen sind ein gutes Mittel, um die Umwelt zu schonen. Statt Plastikflaschen zu kaufen, sind wiederverwendbare Wasserbehälter deutlich umweltfreundlicher. Neben der Schadstofffreiheit und Vereinbarkeit mit dem Umweltgedanken sollte eine Trinkflasche auch gewisse funktionale Eigenschaften aufweisen. Bei den Kavodrinkflaschen wurde zum Beispiel auf eine praktische Fingermulde geachtet, die für einen guten Halt sorgt. Auch sind gleich drei verschiedene Deckel vorhanden. Für unterschiedliche Situationen wie zum Sport oder für Reisen ist die Flasche somit vorbereitet.

Die Anforderungen an einer Trinkflasche sind sehr hoch. Das Material soll das Wasser nicht in irgendeiner Art und Weise verändern. Und dann soll es auch noch umweltfreundlich, langlebig, pflegeleicht, bruchsicher und spülmaschinenfest sein. Hersteller müssen sich heutzutage einiges einfallen lassen, um den Bedürfnissen gerecht zu werden. Mit moderner Technik und dem Wissen über Materialkunde ist dies gut umsetzbar. Das bereits 1868 gegründete Familienunternehmen Greiner AG aus Österreich verfolgt seit Langem eine Nachhaltigkeitsstrategie. Als führender Produzent von Kunststoffverpackungen steht die Konzernleitung in der Verantwortung aktiv zu handeln. Es werden Lösungen für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gesucht. Die Kavodrinkflaschen sind im Onlineshop kavodrink-flaschen.de erhältlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kavodrink-Flaschen Shop Jörg Schwarz

Herr Jörg Schwarz

William-Zipperer-Str. 142

04179 Leipzig

Deutschland

fon ..: 0341 / 9187875

web ..: https://www.kavodrink-flaschen.de

email : info@kavodrink-flaschen.de

Pressekontakt:

Kavodrink-Flaschen Shop Jörg Schwarz

Herr Jörg Schwarz

William-Zipperer-Str. 142

04179 Leipzig

fon ..: 0341 / 9187875

web ..: https://www.kavodrink-flaschen.de

email : info@kavodrink-flaschen.de